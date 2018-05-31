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Языковой скандал: США "надавили" на Венгрию из-за Украины

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил венгерскому коллеге Петеру Сийярто о важности поддержки взаимодействия Украины с НАТО на фоне российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт по итогам встречи дипломатов в Вашингтоне 30 мая.

Отмечается, что стороны, в частности, обсудили направления, которые имеют общий интерес для двух стран. Кроме того, Помпео затронул тему взаимоотношений Украины и НАТО, которые Венгрия блокирует из-за образовательного закона.

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"Секретарь указал на срочную необходимость поддержки Украины в связи с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки сотрудничества Украины с НАТО и необходимости противодействия российскому негативному влиянию в Центральной Европе", – сказано в сообщении.

Напомним, Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

При этом, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

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Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".

25 мая Венгрия отправила Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины, в котором говорилось, что в стране "провалилось реформирование". Кроме того, сторона обвинила государство в том, что оно не способно выполнять базовые обязательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая стало известно, что представители Министерства образования и науки Украины проведут консультации с венгерским национальным меньшинством 5 июня относительно языковой статьи закона об образовании.

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Тема
Языковой скандал
Персоны
Петер СийяртоМайк Помпео
Место
США
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