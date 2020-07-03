Яценюк об отставке главы НБУ: какого черта, институция обезглавлена

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает неправильным увольнение главы Национального банка Якова Смолия.

Как заявил он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", Верховной Раде нужно было сразу назначить нового главу НБУ.

"Я вообще удивляюсь монобольшинству – им же надо демонстрировать управляемость и компетентность власти. Какого черта было сегодня голосовать решение об отставке главы НБУ, не назначая в этот же день председателя Национального банка", – возмутился Яценюк.

По его словам, фактически сегодня институция обезглавлена.

"Теперь посмотрите на правительство: у нас половина членов Кабинета министров – это исполняющие обязанности. А как можно так управлять страной?" – спросил экс-премьер.

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