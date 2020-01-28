"Комментарии не даю": Ясько сбежала от украинских журналистов в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько отказалась общаться в кулуарах с журналистами.

Так, они поставили ей вопрос об отношении к судебной реформе в Польше, однако парламентарий оставила его без ответа, заявив, что ничего комментировать не будет. Видео побега Ясько от украинских журналистов появилось на Telegram-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не даю сейчас комментариев. Коллеги, пожалуйста, у нас сейчас встреча, комментарии я сейчас не могу давать", – сказала она.

Елизавета Ясько news.liga.net

Журналисты, в свою очередь, бежали за ней по коридорам, но нардеп проигнорировала их и уехала в лифте. Представители СМИ акцентировали внимание на том, что считают такое поведение главы украинской делегации в ПАСЕ весьма странным, ведь она избегает общения с ними уже второй день подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко вступил в публичную перепалку с российским пропагандистом. Он назвал его сотрудником ГеббельсТВ, а российских оккупантов – современными нацистами.

Кроме того, он обвинил рупоров кремлевской пропаганды в обслуживании бандитов и убийц, во главе которых стоит "Гитлер-Путин".

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