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Януковича внезапно вызвали в Украину: в чем дело

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Сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Киевский апелляционный суд.

Заседание состоится 15 июля в 11:00. Соответствующую повестку опубликовал "Правительственный курьер".

Отметим, суд планирует рассмотреть жалобу защитников Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева, которым сбежавший президент осужден за государственную измену.

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Также в документе напоминается, что в случае неявки без уважительных причин Януковича могут оштрафовать (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы) или применить к нему принудительный привод.

При этом уклонение от явки более двух раз является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Януковича внезапно вызвали в Украину: в чем дело

Скриншот

Виктор Янукович

Виктор Янукович

informator.news

Напомним, в Украине Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ, но он не теряет надежд вернуться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Судьба ЯнуковичаСуд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Теги
РоссияполитикаАпелляционный суд Киева
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Матвеева Мария
Матвеева Мария
Cпacи6о тем, кто пoкaзaл мне этoт прекpacный cайт mekhosec.com/sa4i49 Проcтo пpoйдя простoй опpос пoлучилa пoчти полyгодовyю заpплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoка ecть вoзможноcть=)
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леня зе
леня зе
Витя ,Виитя.
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1
1
леня зе
леня зе
а повестку вручили?
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