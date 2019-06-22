Януковича внезапно вызвали в Украину: в чем дело

Сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Киевский апелляционный суд.

Заседание состоится 15 июля в 11:00. Соответствующую повестку опубликовал "Правительственный курьер".

Отметим, суд планирует рассмотреть жалобу защитников Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева, которым сбежавший президент осужден за государственную измену.

Также в документе напоминается, что в случае неявки без уважительных причин Януковича могут оштрафовать (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы) или применить к нему принудительный привод.

При этом уклонение от явки более двух раз является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Скриншот

Виктор Янукович informator.news

Напомним, в Украине Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ, но он не теряет надежд вернуться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая появилась информация, что сын Януковича Виктор посетил "ДНР" "для оценки перспективных объектов инфраструктуры".

Позже это якобы подтвердилось источниками в "ДНР", которые заявили о "передаче" Януковичу-младшему в управление части предприятий энергетического сектора непризнанных "республик".

Сам же сын беглого экс-президента отрицал визит на Донбасс, назвав данную информацию "грязной манипуляцией".

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