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23 сентября • обновлено в 23:02
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Янукович готовится вернуться в Украину: первые подробности

21.3т Читать материал на украинском

Бывший украинский президент Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.

Как передает "5 канал", об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора Януковичу.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.

"Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота – сейчас выполняются", – добавил Сердюк.

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В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения уверена в своей победе, поскольку "приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный".

Как сообщал OBOZREVATEL, Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.

Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, в ГПУ уверены, что обитает сбежавший президент все же в Подмосковье.

В январе текущего года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

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Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну может сам янукович и не знает, но на него открыта охота в Украине. надеюсь он не долго проживет в Украине :) очередь за его головой большая!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Януковощ может вернуться в Украину только неживым. Путин такого ценного свидетеля не выпустит...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Харченко Александр, НУ ЧЕГО ПУСТЬ ПРИЕДЕТ . НА МАЙДАН ПРИЙДЕТ ВЫСТУПИТ , РАССКАЖЕТ ЗА МЕЖИГОРЬЕ ,
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
а ведь и правда, скинули яныка и лишились полстраны
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