На грани войны. Что творится в Венесуэле и как по России нанесли “удар”

Венесуэла на грани гражданской войны. В среду, 23 января, глава парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Его заявление тут же поддержали с десяток стран Латинской Америки, а также лично Дональд Трамп. Правда, отправленный в вынужденную отставку Мадуро не собирается сдаваться, подконтрольные ему армия и силовики пытаются подавить восстание.

Что творится в Венесуэле, при чем тут “холодная война” США и России, а также как действовать Украине — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В Венесуэле произошел перевоворот. Новым президентом стал лидер оппозиции Хуан Гуайдо (его поддержали США и с десяток стран Латинской Америки);

Резко против смены власти выступили в России, Турции, Мексике и Уругвае. Там поддерживают Николаса Мадуро;

Начались столкновения протестующих с нацгвардией. Есть раненые, погибли, как минимум, 16 человек. Более 150 задержаны;

Россия годами вкладывала деньги в Венесуэлу, поддерживая местный режим. Совсем недавно РФ заключила несколько миллиардных контрактов, а также выступила с инициативой разместить в стране свои стратегические бомбардировщики;

Украина пока не отреагировала на ситуацию, но эксперты советуют сохранять нейтралитет.

Ситуация в Венесуэле: что происходит

В стране прошли президентские выборы. По результатам голосования победу получил действующий президент Николас Мадуро. По официальным данным за него проголосовали 68% населения. В четверг, 10 января, прошла инаугурация.

Такой странный результат выборов (страна уже 5 лет находится в экономической пропасти — об этом пойдет речь ниже) удивил не только жителей Венесуэлы, но и соседние страны. В ответ на это Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой и закрыл свое посольство, в США назвали второе “пришествие” Мадуро узурпацией власти, а правительство Перу отозвало своего посла для консультаций.

Николас Мадуро

На фоне политической нестабильности резкое заявление было сделано в парламенте Венесуэлы. Глава законодательной власти и по совместительству лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его выдвижение признала Национальная ассамблея, а инаугурация прошла во время оппозиционного митинга в районе Чакао в столице страны Каракасе.

Такое неожиданное выдвижение сразу же поддержал президент США Дональд Трамп, назвав этот шаг “восстановлением демократии в Венесуэле”. Как и Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.

Хуан Гуайдо во время митинга оппозиции

Пока Гуайдо признали еще 9 стран, преимущественно из Латинской Америки: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Резко против нового президента и в поддержку нынешнего выступили: Россия, Турция, Уругвай и Мексика. Сам Николас Мадуро обвинил в попытке переворота США, разорвав со страной дипломатические отношения, а также дал 72 часа оппозиции, чтобы покинуть территорию страны.

При этом в самой стране сейчас ситуация накалена до предела. Между сторонниками Гуайдо и силовиками начались столкновения. Уже есть убитые и раненные. В Минобороны официально заявили, что остаются верны Николасу Мадуро. На фоне нестабильной ситуации в стране мировые цены на нефть сильно упали.

VIDEO: Anti-government protesters in Caracas commandeer a truck as hundreds look on and cheer, on a day when the US, Canada and several major South American nations recognized the head of the country's opposition-controlled legislature as the interim leader pic.twitter.com/qLXNHjYerD — AFP news agency (@AFP) 23 января 2019 г.

Второй Янукович: при чем тут США и Россия?

Вокруг Венесуэлы сейчас разворачивается масштабная политическая война. В нынешней ситуации страна стала еще одним полем битвы России и США. Основные версии:

РФ последние несколько десятков лет считала и считает страну своей вотчиной.

Кремль регулярно выделял деньги для правительства как ныне покойного экс-президента Уго Чавеса, так и для Николаса Мадуро. Поступления шли как от Центрального банка, так и от Газпрома и других компаний. Как пишет издание Eadaily, в конце 2018 года глава “Роснефти” Игорь Сечин подписал контракт на 20 млрд долларов с руководством венесуэльского монополиста PDVSA о совместной добыче сырья на территории карибского государства.

Надеются россияне и на венесуэльские военные базы. Так, РФ всерьез взялась за обустройство в стране целого контингента стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые могут в случае необходимости нанести ядерный удар по США.

Ту-160

В российском телеграм-канале “Россия в глобальной политике” пишут, что в Кремле сейчас активно размышляют над правильной реакцией.

“Что касается политико-дипломатической сферы, то тут реакция предсказуема — гневный отпор и решительное осуждение действий США. Но от этого ничего не изменится. Прямая военная помощь — сомнительно, уж очень рискованно. Но не стоит исключать асимметричных ответов, особенно если венесуэльский кризис перерастет в типичное для Латинской Америки внутреннее противостояние с участием повстанческого движения”, — говорится в публикации.

МИД России уже публично поддержал Мадуро, а спикер ведомства Мария Захарова в присущей себе манере раскритиковала западные страны, за что и нарвалась на критику.

"Посмотрела новости. На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", — высказалась она.

Стоит отметить, в Венесуэле свои интересы имеет и Китай. Только в сентябре 2013 года Китай инвестировал 5 млрд долларов в экономику страны, пишет американское издание Bloomberg.

США не намерены подпускать к себе Россию.

Штаты не готовы к стратегическим бомбардировщикам у своих границ. К тому же, откровенно слабая и нестабильная пророссийская Венесуэла изрядно надоела США. Довольно быстрое признание нового президента Гуайды со стороны Дональда Трампа говорит о том, что в Вашингтоне были готовы к таким переменам и, возможно, их и инициировали.

"Народ Венесуэлы достаточно страдал при катастрофической диктатуре Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уйти и открыть путь законному лидеру, представляющему волю народа Венесуэлы. США поддерживают президента Гуайдо в формировании переходного правительства, которое будет руководить Венесуэлой, пока страна готовится к свободным и честным выборам", — подкрепил заявление президента США Госсекретарь Майк Помпео.

Майк Помпео

Есть угроза реальной войны.

Столкновения в стране продолжаются, если одна из сторон пойдет на открытую бойню, то не исключено и военное вмешательство извне. Возможно, что в скором времени подключится американские войска или “зеленые человечки” из России.

Правда, по мнению международника Николая Белескова, к реальным боевым действия дойдет лишь в том случае, если Николас Мадуро попытается задержать самопровозглашенного президента. В противном случае в стране просто будет двоевластие и он сможет сохранить за собой рычаги влияния.

"Второй вариант наиболее приемлимый — все стороны сядут за стол переговоров, под гарантии безопасности Мадуро. Ему могут предложить поехать на Кубу или в Боливию, чтобы в стране прошел демократический транзит", — пояснил OBOZREVATEL эксперт. При этом Белесков уверен, что до открытого военного противостояния между США и России в регионе не дойдет.

Украине же в этой ситуации международник советует отмолчаться и занять нейтральную позицию. Хотя и не исключает, что отечественный МИД поддержит нового президента Хуана Гуайдо.

Экономика Венесуэлы на дне

За период правления Николаса Мадура страна находится в ужасной экономической ситуации.

Инфляция в стране достигает миллионов процентов. К примеру, за килограмм морковки нужно заплатить 3 млн боливар, а за рулон туалетной бумаги 2,6 млн.

Минимальная зарплата в стране — 10 долларов;

Из страны выехали примерно 3 млн человек (10% населения).

Медуза

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