На грани войны. Что творится в Венесуэле и как по России нанесли “удар”

Венесуэла на грани гражданской войны. В среду, 23 января, глава парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Его заявление тут же поддержали с десяток стран Латинской Америки, а также лично Дональд Трамп. Правда, отправленный в вынужденную отставку Мадуро не собирается сдаваться, подконтрольные ему армия и силовики пытаются подавить восстание.

Что творится в Венесуэле, при чем тут “холодная война” США и России, а также как действовать Украине — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В стране прошли президентские выборы. По результатам голосования победу получил действующий президент Николас Мадуро. По официальным данным за него проголосовали 68% населения. В четверг, 10 января, прошла инаугурация.

Такой странный результат выборов (страна уже 5 лет находится в экономической пропасти — об этом пойдет речь ниже) удивил не только жителей Венесуэлы, но и соседние страны. В ответ на это Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой и закрыл свое посольство, в США назвали второе “пришествие” Мадуро узурпацией власти, а правительство Перу отозвало своего посла для консультаций.

На фоне политической нестабильности резкое заявление было сделано в парламенте Венесуэлы. Глава законодательной власти и по совместительству лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его выдвижение признала Национальная ассамблея, а инаугурация прошла во время оппозиционного митинга в районе Чакао в столице страны Каракасе.

Такое неожиданное выдвижение сразу же поддержал президент США Дональд Трамп, назвав этот шаг “восстановлением демократии в Венесуэле”. Как и Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.

Пока Гуайдо признали еще 9 стран, преимущественно из Латинской Америки: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Резко против нового президента и в поддержку нынешнего выступили: Россия, Турция, Уругвай и Мексика. Сам Николас Мадуро обвинил в попытке переворота США, разорвав со страной дипломатические отношения, а также дал 72 часа оппозиции, чтобы покинуть территорию страны.

При этом в самой стране сейчас ситуация накалена до предела. Между сторонниками Гуайдо и силовиками начались столкновения. Уже есть убитые и раненные. В Минобороны официально заявили, что остаются верны Николасу Мадуро. На фоне нестабильной ситуации в стране мировые цены на нефть сильно упали.

VIDEO: Anti-government protesters in Caracas commandeer a truck as hundreds look on and cheer, on a day when the US, Canada and several major South American nations recognized the head of the country's opposition-controlled legislature as the interim leader pic.twitter.com/qLXNHjYerD