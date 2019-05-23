Проще всего было бы помолчать. Я себе зарок давал, не критиковать действия Зе-команды и самого Владимира Зеленского 100 дней, но видать поторопился с зароками.

Мне не нравится действия по типу "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем..." и принцип "кто был никем - тот станет всем" мне совершенно чужд. Когда до власти дорывается такое "никто", то оно остается "никем", а вот вокруг себя талантливо и с удовольствием все калечит. Почему я вообще об этом заговорил? Наблюдаю за первыми шагами.

Речь мне понравилась. И я с любопытством ждал первых шагов. Дождался. Хочу констатировать, что разрушение старого мира у вновь прибывших во власть получается хорошо. Можно сказать, рушим мы вдохновенно. Есть несколько назначений, которые мне нравятся. МИД, например. Постоянный представитель президента в ВР тоже. Но, хочу отметить, что сломать систему и устроить всеобщий ПЦ, это, все-таки, разные вещи. ПЦ систему не ломает, он ее реструктуризует, что дает возможности для построения нового, более качественного ПЦа, и не факт, что после его прихода вы не станете мечтать о старом ПЦе, как о подарке ко дню рождения.

Новости Сценарий окончательного решения украинского вопроса

Я невысокого мнения об уровне старой СБУ, имел счастье видеть с нескольких сторон, обе стороны были ни в Красную Армию. Но у меня вопрос: почему все-таки не назначили Мику? Мы уже привыкли к нему в сериале, а с профессиональной точки зрения - так вообще разницы нет. Вопрос о профильном образование в нашей стране решается легко, а так - Мика уже играл СБУшника в кино и справлялся. Шефир напишет, а пишет он превосходно - и все наладится.

Новости Зеленский будет еще жестче Порошенко

Я помню, как долго не мог придти в себя после назначения Турчинова, а теперь смотрю это становится доброй традицией. И бывший министр финансов на должности председателя СНБО вызывает некоторое удивление. Это так, мягко формулирую. Опять-таки, хотелось бы увидеть закон об импичменте. И снятие неприкосновенности в реале. И что там еще обещалось? А то 3% проходной по закрытым спискам - это не то, о чем мечталось до того, как... Особенно, когда понимаешь, какое говно крутилось на местах вокруг штабов ВАЗ, и четко знаешь, что оно сейчас полезет из всех щелей.

Новости Зеленский обогнал Кремль на несколько корпусов

Полезет, займет кресла и начнет монетизировать свою командную принадлежность. А там есть такие выдающиеся экземпляры, что пробу негде ставить, да и ставить нет необходимости. Бывалые ребята, давно шакалят. Я пока не стану называть фамилии, но если на места начнет приходить то, о чем я слышал, если этот мусор не отсеют на ранней стадии, то придется. Дефицит кадров - страшная штука, но пачкать руки некомильфо. Происходящее напоминает мне фантасмагорию. Или сериал.))) Что не удивительно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!