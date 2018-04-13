Ядерный апокалипсис: Ляшко назвал последствия невыполнения Будапештского меморандума

Невыполнение Будапештского меморандума приведет к ядерному апокалипсису и мир должен понять эти угрозы.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, подводя итоги работы 11-го Киевского форума.

"Отказ Украины от ядерного оружия был стратегической ошибкой. Потому что Будапештский меморандум и гарантии, которые в нем предусмотрены, не стоят бумаги, на котором были подписаны. Украина по всему миру нищенствует и просит защиты от российской агрессии. Кроме того, невыполнение Будапештского меморандума провоцирует распространение ядерного оружия в мире и это самая большая проблема", - отметил политик.

"Потому что я хочу, чтобы украинские дети и дети всего мира жили под мирным небом. К сожалению, даже Саудовская Аравия сегодня объявляет о планах по изготовлению ядерного оружия, как ответ на угрозы Ирана. Поэтому единственная возможность остановить распространение ядерного оружия - это выполнение Будапештского меморандума", - считает лидер РПЛ.

Олег Ляшко убежден, что страны-подписанты Будапештского меморандума должны продемонстрировать всему миру, что международные договоры работают.

"Получается, что сегодня единственная возможность добиться выполнения законов - это иметь ядерную кнопку. Это дорога к ядерному апокалипсису. Так не должно быть. Но, к сожалению, мы видим, что сильные мира сего не способны договориться между собой. От этого страдают в каждом уголке мира. Мы живем в глобальном мире и все должны понимать, что те события, которые происходят в Украине, влияют не только на безопасность нашей страны, но и Европы и всего земного шара. И не наказание агрессии провоцирует новые жертвы и новые кровопролития", - отметил Ляшко.

Мир должен объединиться ради мира, убежден политик. И примером этого должна стать Украина.

"В 2008 году Россия напала на Грузию. Мир ничего не сделал, чтобы ее защитить. Но, как говорил классик: "По ком звонит колокол?". Вслед за Украиной будет Прибалтика, Польша, другие страны Евросоюза. Статья №5 соглашения о создании НАТО предусматривает коллективную безопасность: когда нападают на одну страну - заступаются за нее все остальные. Если эта статья не будет действовать, это приведет к подрыву всех основ безопасности, хаоса и бездны военного противостояния. Фактически к Третьей Мировой войне. Я хочу остановить это сползание в пропасть. Здесь, в Украине, мы должны это остановить", - подытожил лидер РПЛ.