"Я же не президент": Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе

Второй президент Украины и представитель в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма прокомментировал свое заявление о предложении не стрелять в ответ на огонь оккупантов на Донбассе.

Кучма подчеркнул, что все детали относительно введения режима тишины должна прописать подгруппа ТКГ по технике безопасности 19 июня. Об этом он заявил во время брифинга в Администрации президента.

Также он добавил, что годами во время каждых договоренностей о прекращении огня они не были соблюдены.

Леонид Кучма про блокаду Скриншот

"Вы еще знаете одну проблему, которая существует на протяжении этих лет – провокационные обстрелы. Когда заезжает какая-то установка или в детский садик, или в дом какой, или вообще в населенный пункт. И ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что идет с такого, условно говоря, детского сада, мы можем давать ответ?" – поинтересовался экс-президент Украины.

Кучма подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

"Ответ всегда надо давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов, и так далее. Мы, все же, должны соблюдать (режим прекращения огня, – прим.ред.) в этом плане...", - добавил Кучма.

Когда у него конкретно спросили о том, есть ли приказ президента о том, чтобы украинские военные не стреляли в ответ, Кучма сказал: "Я же не президент(...) Войну надо вести военными средствами".

Напомним:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

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