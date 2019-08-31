Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Я вас найду и прибью!" Зеленский жестко пригрозил нардепам от "Слуги народа"

4.7т Читать материал на украинском

К некоторым народным депутатам от фракции "Слуга народа" уже ходят люди, которые пытаются "решить" свои вопросы.

Об этом в интервью актеру Станиславу Бокналу в субботу, 31 августа, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"К ним уже ходят люди. Почему я так реагирую на это, и они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор. Поэтому они знают мое отношение", - заявил Зеленский.

Новости
Зеленский назвал главное достижение за 100 дней

Зеленский пригрозил "слугам народа"

Зеленский пригрозил "слугам народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом интервью Зеленский также сказал, когда в Украине начнутся посадки топ-коррупционеров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
26
Смешно
9
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Який інтелігентний президент зараз в Україні. Як нам пощастило. Народ - ідіот, обрати такого гопніка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Филоненко Алексей
Филоненко Алексей
Лукашенко))) только недоношенный)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...