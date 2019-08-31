К некоторым народным депутатам от фракции "Слуга народа" уже ходят люди, которые пытаются "решить" свои вопросы.

Об этом в интервью актеру Станиславу Бокналу в субботу, 31 августа, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"К ним уже ходят люди. Почему я так реагирую на это, и они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор. Поэтому они знают мое отношение", - заявил Зеленский.

Новости Зеленский назвал главное достижение за 100 дней

Зеленский пригрозил "слугам народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом интервью Зеленский также сказал, когда в Украине начнутся посадки топ-коррупционеров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал