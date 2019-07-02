"Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе войны на Донбассе действует абсолютно неверно.

"К сожалению, мои надежды на нового президента тают с каждым днем", – сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

Он пояснил: "Я возлагал огромнейшую надежду на Зеленского в том плане, что его команда признает факт войны. Для того чтобы ее закончить, ее надо сначала признать. Пока мы не признаем факта войны на Донбассе, мы ее никогда не закончим".

Команда Зе после второго тура президентских выборов в Украине NewsOne

В частности, по словам Жданова, "Зеленский вытащил идею разведения войск 2016 года, одним из авторов которой является Кучма, и он пытается нахрапом, наскоком решить этот вопрос".

В то же время эксперт подчеркнул: решение вопроса прекращения войны на Донбассе имеет "одно-единственное условие": "если у Зеленского личная договоренность с Путиным, потому что процессами на той стороне управляет лично президент России. Больше никто не может повлиять на процесс".

"Если у него есть личная договоренность, он может остановить конфликт, но на каких условиях – это уже будет вопрос второстепенный", – заметил эксперт.

"Если у него такой договоренности нет, это все дилетантство, это детский сад. Эти метания из стороны в сторону – а давайте язык, а давайте войска отведем, а давайте прекратим стрелять в ответ... Это все детский лепет на лужайке", – заявил Жданов.

"Я в шоке. Они, видимо, до сих пор не поняли, куда они попали, что это не студия "Квартал", – резюмировал он и признался, что на очередных президентских выборах голосовал за Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель Администрации президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.

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