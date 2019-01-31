''Я в домике'': с мэром Днепра произошел забавный конфуз

Мэр Днепра Борис Филатов и его друг, экс-глава партии УКРОП Геннадий Корбан устроили забавную переписку в сети в связи с "исчезновением" городского головы.

Так, Корбан написал на своей странице в Facebook, что обеспокоен тем фактом, что Филатов два дня подряд не выходит на связь.

"Вторые сутки не могу дозвониться к Борису Филатову. После съезда (форума БПП "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". — Ред.). Того самого. С детскими площадками. Ну вы поняли. Мэр не берет трубку. Два объяснения. Или телефон потерял. Или долю зажал. Помогите найти мэра!" — с иронией написал политик.

Однако спустя некоторое время Филатов ответил ему в комментарии под постом, написав: "Я — в домике. Меня выкрали инопланетяне".

Напомним, что выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января, Филатов попал в конфуз. Он допустил в речи о необходимости принятия кодекса о местном самоуправлении оговорку, с которой посмеялся сам.

Борис Филатов "112 Украина"

"Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими и спортивными площадками. Деньги должны быть в самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутыми ногами", — сказал Филатов и тут же поправил оговорку — руками. Мэр Днепра пошутил, что это была оговорка по Фрейду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филатов отметил значимость роли президента Украины Петра Порошенко в реализации реформы децентрализации. Он также подчеркнул, что ранее ни один лидер не задумывался о том, чтобы передать часть своей власти народу.

По мнению мэра Днепра, децентрализация в Украине стала одной из наиболее успешных реформ, однако крупные города должны получить еще больше полномочий для эффективного управления на местах.

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