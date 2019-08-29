"Я спокоен": уволенный Луценко высказался о запрете на выезд з Украины

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который 29 августа написал заявление об отставке, заявил, что после ухода с должности будет заниматься спортом и своим здоровьям.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, Луценко планирует создать благотворительный фонд на поддержку украинской книги.

Юрий Луценко Скрин видео

"Политика пока меня не зовет. Как вы, вероятно, заметили, фактически весь цикл политических событий в стране исчерпано. Смотря на сегодняшние решения парламента... думаю, что даже местные выборы можна считать уже пройденным этапом", – сказал он.

"Не исключаю, что мне придумают какую-то другую работу те, кто так горячо ждал 3 года и 4 месяца моего снятия [с должности]", – добавил Луценко.

Касательно судового запрета на пересечение границ Украины он сказал: "Это еще ничего не значит".

При этом политик добавил, что "спокоен", однако не исключает, что недоброжелатели могут попиариться на подобных расследованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку с должности, когда будет избран новый парламент.

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