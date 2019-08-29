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"Я спокоен": уволенный Луценко высказался о запрете на выезд з Украины

1.6т Читать материал на украинском

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который 29 августа написал заявление об отставке, заявил, что после ухода с должности будет заниматься спортом и своим здоровьям.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, Луценко планирует создать благотворительный фонд на поддержку украинской книги.

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Юрий Луценко

Юрий Луценко

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"Политика пока меня не зовет. Как вы, вероятно, заметили, фактически весь цикл политических событий в стране исчерпано. Смотря на сегодняшние решения парламента... думаю, что даже местные выборы можна считать уже пройденным этапом", – сказал он.

"Не исключаю, что мне придумают какую-то другую работу те, кто так горячо ждал 3 года и 4 месяца моего снятия [с должности]", – добавил Луценко.

Касательно судового запрета на пересечение границ Украины он сказал: "Это еще ничего не значит".

При этом политик добавил, что "спокоен", однако не исключает, что недоброжелатели могут попиариться на подобных расследованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявлял, что подаст в отставку с должности, когда будет избран новый парламент.

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Теги
видео Генеральная прокуратура Украины политика
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