"Я с ним знаком": Медведчук сделал заявление об отношениях с Зеленским

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что никогда не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает "112 Украина", также он сообщил, что не поддерживает политических взглядов главы государства.

"Я с ним знаком, но никогда не общался. Более того, я уже объяснил, что позиция господина Зеленского мне чужда", - сказал Медведчук.

"И я ее не поддерживаю, именно поэтому я и моя партия не поддерживали его во втором туре, мы объявили о переходе в оппозицию 22 апреля, на следующий день после второго тура", - заявил он.

Зеленский и Медведчук obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

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