ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Я с ним знаком": Медведчук сделал заявление об отношениях с Зеленским

1.5тЧитать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что никогда не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает "112 Украина", также он сообщил, что не поддерживает политических взглядов главы государства.

"Я с ним знаком, но никогда не общался. Более того, я уже объяснил, что позиция господина Зеленского мне чужда", - сказал Медведчук.

Новости
Медведчук "выпросил" у "Л/ДНР" пленных украинцев: появилась реакция СБУ

"И я ее не поддерживаю, именно поэтому я и моя партия не поддерживали его во втором туре, мы объявили о переходе в оппозицию 22 апреля, на следующий день после второго тура", - заявил он.

Зеленский и Медведчук

Зеленский и Медведчук

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир ЗеленскийВиктор Медведчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
24
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel