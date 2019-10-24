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24 октября • обновлено в 18:08
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Скандал со взятками в Раде: "слугам народа" устроят массовую проверку на детекторе лжи

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Народные депутаты Украины от "Слуги народа", входящие в финансовый комитет Верховной Рады, на следующей неделе (с понедельника, 28 октября) пойдут на массовое прохождение полиграфа.

Это произойдет в одном из специализированных ведомств, сообщил 24 октября руководитель фракции "СН" Давид Арахамия, передает "Украинская правда".

"Нам уже сделали предложения СБУ, МВД и НАБУ. Все хотят нас проверить... Люди идут сейчас [на полиграф] как они хотят, но потом мы централизовано примем решение, куда идти", – рассказал политик.

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"Я думаю, это будет в понедельник-вторник. В понедельник скорее всего, потому что во вторник уже пленарный день", – добавил он.

Планируется, что эта проверка на детекторе лжи будет закрытой. "В НАБУ точно нам не дадут вас всех [журналистов] и транслировать", – сказал Арахамия.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Коллаж

Напомним, 24 октября Давид Арахамия пришел на проверку полиграфом из-за скандала с возможным взяточничеством в налоговом комитете Рады.

Накануне успешно прошел проверку народный депутат Александр Дубинский. Его тестирование длилось около 3 часов. Полиграфолог, по предварительным результатам, заверил, что нардеп не брал взяток за голосование в парламенте.

Арахамия, который пришел после Дубинского, пройти проверку не смог из-за неготовности нового тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады, на детекторе лжи.

  • Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

  • САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

  • Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
полиграф Партия Слуга народа Верховная Рада Украины взятка коррупция
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