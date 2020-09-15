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Посредник "слуги" Юрченко назвал его "человеком Холодова"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Скандал со взяткой помощника Александра Юрченко

Посредник нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко назвал политика "человеком Холодова" – вероятно, депутата СН, заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова.

Такая фраза посредника при разговоре с детективом под прикрытием была записана НАБУ. Видео с фрагментами разговора было обнародовано пресс-службой Бюро в YouTube. Напомним, помощника Юрченко подозревают во взятке.

Кроме того, посредник заявил, что нардепа "Ю" постоянно прослушивали, из-за чего он не мог выражаться открыто.

"Он просто ничего вообще не может озвучивать", – заявил собеседник детектива НАБУ. По его словам, нардепа "слушают постоянно, все". "У нас уже было просто много очень моментов", – сказал он.

Детектив спросил: "В смысле, типа, работают по нему?"

"Конечно. Он ничего, ну, это же, Холодова человек... Короче много нюансов есть. Не из-за него. Он нормальный. Просто из-за того, что он в группе, его постоянно пасут. Поэтому для этого я. А он, ну, типа, намекнул, что надо помочь экологии", – ответил посредник.

Он также подтвердил, что под "помощью экологии" подразумеваются деньги.

Напомним, в избирательном списке "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду в 2019 году Холодов занял 22 место.

Информация о Холодове на сайте Рады.

Записи разговоров от НАБУ:

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