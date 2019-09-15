"Взорвут изнутри": экс-советник Путина предупредил Украину об угрозе

Возвращение оккупированного Донбасса на условиях России будет взрывать политическую систему Украины изнутри.

Такое заявление о "формуле Штайнмайера" в интервью "Апострофу" сделал российский экономист и бывший советник главы РФ Андрей Илларионов.

"Украина получает бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия, потому что запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования оказываются включены в государственное тело Украины.

Они заблокируют внутреннее развитие страны по любым направлениям, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО и реальной интеграции с западным миром", - считает он.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОБСЕ неожиданно заявили, что Украине необходимо исполнить так называемый "план Штайнмайера" по Донбассу для выполнения Минских соглашений.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!