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16 сентября • обновлено в 01:07
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"Взорвут изнутри": экс-советник Путина предупредил Украину об угрозе

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Возвращение оккупированного Донбасса на условиях России будет взрывать политическую систему Украины изнутри.

Такое заявление о "формуле Штайнмайера" в интервью "Апострофу" сделал российский экономист и бывший советник главы РФ Андрей Илларионов.

"Украина получает бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия, потому что запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования оказываются включены в государственное тело Украины.

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Они заблокируют внутреннее развитие страны по любым направлениям, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО и реальной интеграции с западным миром", - считает он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОБСЕ неожиданно заявили, что Украине необходимо исполнить так называемый "план Штайнмайера" по Донбассу для выполнения Минских соглашений.

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Темы
Война на Донбассе Выборы на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Илларионов
Место
Украина
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