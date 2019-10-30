В свете последних событий многие мои соратники просят высказаться по "формуле Штайнмайера". Я против. И не потому что я против мира в нашей стране. Наоборот. Слова – "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", – сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь. Но эти слова, вовсе не означали, что мы готовы были на мир с Россией любой ценой. И сегодня, лично у меня, как у человека глубоко пропустившего через себя острую фазу войны, нет доверия к этой компашке в коротких штанишках, возомнивших себя вершителями судеб, при полном отсутствии компетенции, профессионализма, ясной стратегии и хоть какой-то тактики. Зато есть ощущение, что мы пытаемся нащупать брод, а ведут нас слепые котята, движимые общественным запросом как самоцелью.

"Формула Штайнмайера" ТСН

Нет, мои политические предпочтения не изменились. Меня точно нельзя назвать поклонником Порошенко или порохоботом. Для меня он - враг государства, поставивший личный интерес и амбиции выше человеческой жизни. Из-за его самоуверенности, глупости и отсутствия компетенции в военных вопросах, Украина потеряла тысячи жизней, а тысячи вдов и сирот никогда не будут утешены. Именно тогда, в 2014-ом, после Иловайского котла, неоправданное высокомерие Порошенко не оставило ему никаких шансов на уважение и честный диалог с обществом. Ему больше никто не верил - ни солдаты которых он подкупал, ни добровольцы которых он рассадил по тюрьмам. Ни волонтёры, которых он пытался селекционировать. Он считал, что все знает лучше других и брезговал людьми которые пытались ему возразить или переубедить.

Я против мира любой ценой. Тем более глядя на новых министров и депутатов которых я внимательно изучал последние три месяца, слушал, читал, наблюдал за их мимикой, мне стало ясно, что у власти находятся малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своём. И как любой взрослый человек я ощущаю опасность для своих близких. Для своего дома, для своего города и своей страны. А когда я слышу призывы некоторых должностных лиц восстановить ж/д и авиа сообщение с Россией, я невольно вспоминаю, каких усилий лично мне стоило остановить движение поездов из Донецка в 2014-ом году чтобы в мирный Днепр и другие города не приехали составы вооруженных людей из бурятии...

Да, война не может длиться бесконечно. Да, нам всем нужна спокойная, процветающая страна. Любая война заканчивается миром. Но мир нужно защищать с оружием в руках, а не с белым флагом.

P.S. А что, парни, хорватский сценарий , слабо исполнить?! И в Мире нас уважать больше станут, как страну сумевшую себя защитить и дать сдачи соседу. И тогда точно никто не назовёт нас лохами.

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