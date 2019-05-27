"Выпили и звонили!" Коломойский вспомнил, как "троллил" с Зеленским Вакарчука

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что однажды они с президентом Украины Владимир Зеленскийпосле застолья позвонили музыканту, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку с вопросом о возможной поддержке.

Такое высказывание прозвучало в интервью "УП". "Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись... Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года", – уточнил он.

На вопрос журналиста "Вы с Зеленским выпили и звонили Вакарчуку?", олигарх ответил: "Да. Что-то тогда крутилось в прессе: Вакарчук… А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах – что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский. Ну позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: "Ты поддерживаешь Зеленского?" Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел".

По его мнению, для Вакарчука это якобы было неожиданно, так как "он совершенно в этом направлении не думал".

"Он не пошел в итоге. Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех", – сказал Коломойский.

При этом бизнесмен подтвердил, что это был "легкий троллинг".

Как писал OBOZREVATEL, 16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.

Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.

21 мая партия "Голос" получила документы об официальной регистрации от Министерства юстиции Украины.

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