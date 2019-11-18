Цимбалюк предупредил, чем чреват выход Украины из Минских соглашений

Если Украина выйдет из Минских договоренностей, о вероятности чего заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, то Запад получит повод для отмены санкций против России.
Об угрозе такого необдуманного решения главу украинского внешнеполитического ведомства предупредил журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Цимбалюк и Пристайко
"К Вадиму Пристайко есть вопросы. Мы понимаем и видим, что на земле ситуация не меняется. Но, как бы там ни было, русские платят за оккупацию. И платят в том числе посредством санкций. Если Украина выходит из Минских соглашений, что мы получим? Ничего не изменится – точно там же будет проходить линия фронта. А санкций не будет. Потому что да, к этому ржавому гвоздю привязаны санкции", – возмутился он.
Цимбалюк подчеркнул, что, безусловно, Запад и сам может принять решение об отмене санкций против страны-агрессора. Но если повод для этого даст Украина, то это будет выглядеть совершенно нелепо. К тому же, такой опрометчивый шаг никоим образом не приблизит Донбасс к деоккупации захваченных территорий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее миниcтр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров "нормандской четверки" 9 декабря не даст результата.
В свою очередь пятый президент Украины, депутат Верховной Рады IX созыва и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что членство в НАТО – это единственный механизм защитынациональной безопасности государства и альтернатива Минским соглашениям.
А военный эксперт и координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец считает, что в случае выхода из Минских соглашений Украина может вернуться в ситуацию 2014 года, когда Россия пришла с войной на Донбасс.
Позже Пристайко сказал, что если Минские договоренности исчерпают себя и покажут неэффективность, Украина будет готова представить несколько запасных планов, среди которых – ввод миротворцев ООН.
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