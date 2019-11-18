Цимбалюк предупредил, чем чреват выход Украины из Минских соглашений

Если Украина выйдет из Минских договоренностей, о вероятности чего заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, то Запад получит повод для отмены санкций против России.

Об угрозе такого необдуманного решения главу украинского внешнеполитического ведомства предупредил журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Пристайко

"К Вадиму Пристайко есть вопросы. Мы понимаем и видим, что на земле ситуация не меняется. Но, как бы там ни было, русские платят за оккупацию. И платят в том числе посредством санкций. Если Украина выходит из Минских соглашений, что мы получим? Ничего не изменится – точно там же будет проходить линия фронта. А санкций не будет. Потому что да, к этому ржавому гвоздю привязаны санкции", – возмутился он.

Цимбалюк подчеркнул, что, безусловно, Запад и сам может принять решение об отмене санкций против страны-агрессора. Но если повод для этого даст Украина, то это будет выглядеть совершенно нелепо. К тому же, такой опрометчивый шаг никоим образом не приблизит Донбасс к деоккупации захваченных территорий.

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