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18 ноября • обновлено в 14:14
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Цимбалюк предупредил, чем чреват выход Украины из Минских соглашений

1.8т
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Если Украина выйдет из Минских договоренностей, о вероятности чего заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, то Запад получит повод для отмены санкций против России.

Об угрозе такого необдуманного решения главу украинского внешнеполитического ведомства предупредил журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Пристайко

Цимбалюк и Пристайко

"К Вадиму Пристайко есть вопросы. Мы понимаем и видим, что на земле ситуация не меняется. Но, как бы там ни было, русские платят за оккупацию. И платят в том числе посредством санкций. Если Украина выходит из Минских соглашений, что мы получим? Ничего не изменится – точно там же будет проходить линия фронта. А санкций не будет. Потому что да, к этому ржавому гвоздю привязаны санкции", – возмутился он.

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Цимбалюк подчеркнул, что, безусловно, Запад и сам может принять решение об отмене санкций против страны-агрессора. Но если повод для этого даст Украина, то это будет выглядеть совершенно нелепо. К тому же, такой опрометчивый шаг никоим образом не приблизит Донбасс к деоккупации захваченных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Минские договоренности Война на Донбассе Санкции против России
Персоны
Вадим Пристайко Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Мне вот интересно, у него уши до носа достают?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Мариуполь на peфepeндуме 2014 года проголосовал за создание Дoнeцкой нapoдной pecпублики. Сейчас Мариуполь незаконно оккупирован войсками xyнты и бaндами кapaтелей. Если отменить Минские соглашения, то полки нapoдного опoлчeния Дoнeцкой нapoдной pecпублики получат право ocвободить свой город от фaшиcтoв.
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