Выборы в Украине: в ЦИК объяснили, влияет ли карантин выходного дня

В Центральной избирательной комиссии заявили, что введенный на территории всей Украины карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование в рамках второго тура местных выборов.

Там подчеркнули, что люди не ограничены в реализации своего конституционного права. Об этом говорится в заявлении ЦИК на странице в Facebook.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, городских глав выбирают жители Одессы, Сум, Луцка, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки (Киевщина). Следующие повторные голосования пройдут тоже в выходные – 22 и 29 ноября.

В то же время подчеркивается, что процесс заполнения бюллетеней будет проще, чем во время голосования 25 октября. Ведь в них будет только 2 кандидата и 1 отметка.

В ЦИК призвали украинцев соблюдать во время голосования общие правила безопасности, предусмотренные карантином из-за коронавируса.

Правила безопасности неизменны:

у входа на участок избирателям будут измерять температуру;

в помещениях должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции;

участки должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами для рук;

в помещениях должны быть отдельные кабинки голосования для людей, которые имеют признаки COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центрально-избирательная комиссия до сих пор не объявила результаты местных выборов в Украине, которые прошли еще 25 октября. По закону, крайний срок истек 6 ноября. В СНБО заявили, что такая ситуация является угрозой национальной безопасности страны, так как украинцам сих пор неизвестно, кого они выбрали в местную власть.