Выборы в Раду: юрист объяснил, почему допустили Шария и Клюева

Решение Верховного суда Украины разрешить регистрацию кандидатами в нардепы блогера Анатолия Шария и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева было обоснованным с правовой точки зрения.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV юрист, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. По словам эксперта, проблема в том, что Центральная избирательная комиссия не смогла предоставить Верховному суду убедительных доказательств того, что Шарий и Клюев последние пять лет проживали за границей.

"Проблема Клюева в том, что он незаконно пересекал границу, но у Государственной миграционной службы просто нет информации о пересечении границы Клюевым в 2014 году. Потому он показывает паспорт с донецкой пропиской, Донецк – это Украина. По мнению Верховного суда, нет никаких надлежащих доказательств, которыми ЦИК мог бы подтвердить факт отсутствия Клюева в течение пяти лет на территории Украины", – отметил эксперт.

Как объяснил юрист, в рамках административного судебного процесса не Клюев или Шарий должны доказывать, что они пять лет живут в Украине, а ЦИК должен был доказать обратное.

"ЦИК предоставлял документы, которые они считали надлежащими и допустимыми доказательствами. В частности, Генпрокуратура сказала, что у них есть обоснованные доказательства считать, что Клюев в течение долгого времени живет не в Украине. Но это никоим образом не обвинительный акт, не решение суда. Верховный суд говорит – нет, слабенько. На это нельзя ссылаться, этого мало", – рассказал Бондаренко.

"По Шарию говорят – жена признала, что 7 лет они не живут в Украине. Верховный суд говорит – эти заявления или видео на Youtube, где он рассказывает в течение пяти лет, что живет то ли в Австрии, то ли еще где-то – этого мало. Таким образом, для ЦИК доказательства, на которых они базировали свои решения, были разбиты", – констатировал он.

По словам юриста, ЦИК должен был найти более весомые доказательства.

"Но я долго думал, что мог бы предоставить ЦИК. ЦИК говорит – в открытых источниках есть информация, что Шарий якобы получал статус беженца в одной из прибалтийских стран. Соответственно, он, скорее всего, там проживал. Придет с этим ЦИК в Верховный суд, а Верховный суд скажет – у нас нет информации от Государственной миграционной службы, что он вообще пересекал границу в 2012 году. Нет информации – ничего не можем сделать", – пояснил Бондаренко.

"С точки зрения административного процесса, когда государство не может доказать нарушения со стороны этого лица, значит это лицо считается невиновным. В этом логика есть – это презумпция невиновности… Надо понимать, что Верховный суд действовал в рамках общей логики административного процесса и действовал правильно", – подчеркнул он.

При этом юрист отметил, что "всем и так понятно, что этих людей не было в стране".

"Мне кажется, что в административном процессе заявления Шария и его жены можно было признавать допустимыми доказательствами", – заключил он.

Андрей Клюев и Анатолий Шарий liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЦИК принял решение зарегистрировать на внеочередные выборы в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария".

Также официально разрешили баллотироваться в народные депутаты и экс-чиновнику Януковича Андрею Клюеву, который идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины". У него получилось добиться регистрации со второй попытки.

Украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК и призвали к новому Майдану.

2 июля в центре Киева вспыхнули массовые протесты против похода Шария и Клюева в Раду.

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