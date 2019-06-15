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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: украинцы назвали партии, за которые готовы проголосовать

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Если бы выборы в Веровную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, туда попало бы пять партий.

Данные исследования обнародовали "Сегодня" и американская социологической компании Edison Research, которые собрали информацию методом телефонного и личного интервью в регионах Украины, помимо Крыма и некоторых оккупированных территорий Донбасса.

Было опрошено 1103 человека, среди которых пошли бы голосовать 721.

Выборы в Раду: украинцы назвали, за кого готовы проголосовать

Выборы в Раду: украинцы назвали, за кого готовы проголосовать

antikor.com.ua

Среди украинцев, кто пойдет на выборы и определился, почти 46% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа". 10,5% – "Оппозиционной платформе "За Життя". На процент меньше имеет "Голос".

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"Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батьківщина" – 5%. Большие шансы попасть в Раду имеют "Сила и честь" и Радикальная партия Олега Ляшко. У них почти 5%. У остальных партий показатель значительно ниже.

Выборы в Раду: украинцы назвали, за кого готовы проголосовать

Выборы в Раду: украинцы назвали, за кого готовы проголосовать

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парубий передал документы, которые могут сорвать выборы. В них указана численность состава коалиции в Верховной Раде.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийВадим РабиновичВиктор МедведчукПетр ПорошенкоСвятослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Партия "Слуга народа"Партия "За життя"Партия Вакарчука "Голос"
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Кто платит у того есть и рейтинг. Особенно у ляшка)) )
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Макарский Александр
Макарский Александр
Голосуйте сразу за Путина
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Рух Саакашвили где?
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