Выборы в Раду: назван глава предвыборного штаба Порошенко

Новым главой избирательного штаба обновленной партии пятого президента Петра Порошенко будет заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении бывшего гаранта.

"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность"… Странное у нас очищение получается ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава предыдущей кампании Виталий Ковальчук отошел от Порошенко и не будет участвовать в избирательной гонке вместе с обновленной политсилой.

Сергей Березенко 112.ua

Сергей Березенко родился 11 апреля 1984 года в Виннице. В 2006 году окончил Национальный университет Киево-Могилянская Академия, факультет экономических наук.

С 2002 года - член Украинской республиканской партии Собор Анатолия Матвиенко. В 2004 году был избран первым заместителем председателя Украинского Молодежного Собора, а с февраля 2005-го по июль 2006-го был председателем этой организации.

В феврале 2006 года Березенко возглавил молодежное крыло Блока Леонида Черновецкого, в которое объединились студенты нескольких десятков высших учебных заведений Киева.

С июня 2006 года - советник Киевского городского головы по вопросам семьи, молодежи, спорта и туризма. С сентября 2006-го возглавляет Главное управление по делам семьи и молодежи Киевской городской государственной администрации.

Березенко является депутатом Киевского городского совета пятого созыва (2006-2011 гг.) от фракции Блок Леонида Черновецкого.

10 июня 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко №525/2014 Березенко назначен на должность руководителя Государственного управления делами.

Сергей Березенко в ВР

28 августа 2015 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Березенко народным депутатом Украины от Блока Петра Порошенко. В этот же день Березенко указом главы государства был назначен внештатным советником президента.

17 мая 2019 года Петр Порошенко уволил Сергея Березенко с должности своего внештатного советника.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг. По данным источника, политсила сменит свое название на "Европейскую солидарность". Идеология обновленной партии "Блок Петра Порошнека" будет правого толка.

Также на внеочередных выборах в Верховную Раду политическая партия пятого президента Петра Порошенко пойдет с прежними политиками, но будут и новые лица.

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