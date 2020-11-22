Выборы в Днепре проходят честно и прозрачно – эксперты

Вопреки попыткам одного из кандидатов исказить результаты волеизъявления, фальсифицировать голосование и подкупить избирателей, процесс в Днепре идет нормально.

Все нарушения фиксируются, информация передается в соответствующие инстанции. Так оценил ситуацию с выборами мэра города политический эксперт Игорь Рейтерович.

На участках в Днепре весь день эффективно работают представители Комитета избирателей Украины, Всеукраинской общественной организации "Общественная сеть ОПОРА", а также наблюдатели и журналисты.

Явка в Днепре – одна из самых высоких, если сравнивать с другими городами, в которых сегодня проходит второй тур выборов мэра (11 населенных пунктов). Голосование началось вовремя. Абсолютно все 425 избирательных участков открылись в 8:00

По словам экспертов и журналистов, противозаконные схемы, использовать которые пытается один из штабов, не влияют на общий результат. Выборы – прозрачные и честные. Экспертное сообщество готово признать их результаты.