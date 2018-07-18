Еврономера, выборы и ЦИК: что могут изменить в Украине уже осенью

6 недель. Именно столько длятся летние каникулы украинских народных депутатов. Несмотря на растущую предвыборную риторику, 8 сессия Верховной Рады закончилась в целом продуктивно. В последний пленарный день нардепы непривычно для себя всего лишь за 2 часа успели дать надежду владельцам евроавто, а также найти 1,5 миллиарда грн для украинских шахтеров.

Не стоит забывать, что в следующий сезон коалиция входит с солидным багажом нерешенных вопросов. Начинания от обширного списка евроинтеграционных законов и заканчивая болезненными кадровыми решениями.

А учитывая и недавний скандал с обновлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК), осенний парламентский сезон для коалиции станет настоящим испытанием.

Как его проведет Рада и что полезного от этого украинцам - разбирался OBOZREVATEL.

Бессменный ЦИК и новые судьи

На финальной пресс-конференции по итогам работы 8 сессии парламента спикер Андрей Парубий заявил, что у Рады остался должок - избрание нового ЦИКа.

“Мы не можем войти в новый предвыборный сезон со старым составом ЦИКа. Это недопустимо”, - парировал вопрос журналиста Парубий.

Действительно, под конец работы сессии именно этот вопрос чуть не поставил под угрозу целостность хрупкого коалиционного соглашения, сдерживающего Раду от досрочных выборов.

Как ранее уже писал OBOZREVATEL, нынешний состав ЦИКа давно просрочен, но вопреки всему часть фракций все же боится менять комиссию за год до выборов.

Всему виной минимальное доверие в середине парламенте. Процедурой голосования за 14 кандидатов на 13 позиций недовольны все, кроме президентской фракции БПП и "Самопомочі" что говорит об одном - другие фракции коалиции боятся узурпации ЦИК президентом. Или попросту “кидка” со стороны Порошенко, который в таком случае мог начать процедуру роспуска парламента.

Ситуацию также подогрел и демарш фракции БПП, которая отказалась участвовать в голосованиях до пересмотра вопроса по ЦИК.

Несмотря на напряженность, Верховная Рада все же смогла выйти из пике и проголосовать несколько законов. Фракция БПП даже предложила выход из ситуации - отзыв одного из своих кандидатов.

Именно поэтому решение о смене ЦИКа можно назвать первоочередным заданием следующей сессии. Учитывая полуторамесячный перерыв, в парламенте будет проще найти консенсус по этому вопросу. К тому же, солидное давление со стороны Запада, а также угроза попросту оказаться нелегитимными после президентских выборов, все же заставит стороны сесть за стол переговоров.

Правда, не исключен вариант и искусственного затягивания ситуации. Оценив политический резонанс, президент может отозвать свой список кандидатур и процедура обновления комиссии затянется минимум до декабря.

Рассматривая кадровые долги Рады, не стоит забывать и о судьях Конституционного суда. Так, за парламентом еще остались две квоты в судейском корпусе. Тут ситуация аналогичная - на две должности претендуют сразу 4 кандидата: два представителя БПП, по одному от “Народного Фронта” и “Батьківщини”. В таком случае позиции в КСУ также стают площадкой для торгов между БПП и НФ.

Выборы по-новому

Следующее громкое обещание народных депутатов - новый Избирательный кодекс. Законопроект № 3112-1, принятый в первом чтении в ноябре 2017, уже 9 месяцев находится в подвешенном состоянии. Всему виной колоссальное количество правок от нардепов - около 4,5 тысяч, тормозящих весь закон.

Хотя и сама идея смены избирательной системы регулярно звучит в стенах парламента. Как заявил спикер парламента, проект закона все же будет поставлен на голосование в конце сентября.

"Я считаю, что Избирательный кодекс должен быть принят за год до парламентских выборов. То есть, я считаю, что он должен быть поставлен на рассмотрение в зале в сентябре, максимум - в начале октября. Я понимаю, как непросто будет найти голоса, но я убежден, что должен быть очень профессионально подготовленный законопроект", - сказал в ходе пресс-конференции Парубий.

Слово и дело

Новый Кодекс предусматривает введение единой пропорциональной системы с открытыми региональными списками. При этом вся Украина делится на номинальные 27 избирательных округов. В рамках этой системы, каждая область Украины станет отдельным регионом: к Херсонской области будет прикреплен избирательный регион Крыма, Киев будет выступать отдельно, а Днепропетровская область, в связи с географически непропорциональным количеством проживающих избирателей, будет поделена на две части.

При формировании списка, каждая партия создаст как свой отдельный общенациональный список кандидатов - "лицо партии", так и конкретный поименный региональный избирательный список в каждой из областей Украины. Поэтому как количество мандатов политической силы, так и количество народных депутатов от области в будущем парламенте будет зависеть исключительно от общего количества голосов.

Учитывая сложность системы и отсутствие примерно прогнозируемого результата, большинство из нардепов не спешат продвигать изменения. Ведь нынешняя пропорциональная система устраивает как и увесистых мажоритарщиков, засеивающих округ гречкой, так и крупные партии, которые и дальше смогут продавать места в проходной части списка. Скандал с олигархом-беглецом Онищенко у многих еще в памяти.

К тому же, сама процедура рассмотрения 4,5 тысячи правок скорей всего затянется на 1-2 пленарные недели, что существенно усложнит адекватную работу парламента. Поэтому в успешное голосование за законопроект уже в сентябре верится с трудом.

Золотая неприкосновенность

Вопрос лишения заветной депутатской привилегии является топ-темой для любого уважающего себя политика. Не говорил об этом лишь ленивый. Именно поэтому 158 народных депутатов ровно год назад внесли в Верховную Раду законопроект № 6773, предусматривающий внесения изменений в Конституцию.

Законопроект исключает из ст. 80 Основного закона норму, которая не дает права задерживать, арестовывать или привлекать к криминальной ответственности народных депутатов без разрешения Верховной Рады. Также проект закона ликвидирует пункт, который дает возможность нардепам не нести юридическую ответственность за голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Оценил информационный повод темы со снятием неприкосновенности и президент Украины. Так, минуя отведенный регламентом Верховной Рады строк подачи альтернативных законопроектов, Петр Порошенко подал проект закона №7203, внеся свои коррективы.

В отличие от депутатской редакции, законопроект президента предусматривает исключение лишь пункта 3-го статьи 80, в котором и говорится о депутатской неприкосновенности.

Также в законопроекте прописывается термин снятия неприкосновенности - с 1 января 2020 года. По сути, уже для следующего созыва Верховной Рады.

По мнению президента, именно отсрочка снятия неприкосновенности для этого созыва может настроить депутатов проголосовать за закон еще при этой каденции.

Правда, прогнозировать настроения нардепов достаточно сложно. Принятия этого закона зависит лишь от силы президента на момент голосования. В случае ослабления его вертикали, вопрос может легко “застопориться” в парламенте и стать в очередной раз основой для обещаний кандидатов в президенты.

Еврономера

По-настоящему главной темой последней пленарной недели стали евроавто. Сотни активистов, водителей на польских и литовских иномарках, просто заполонили центр Киева. Митингующие взяли в кольцо правительственный квартал и устроили импровизированный “майдан”, существенно затруднив движение киевлян.

Не стеснялись митингующие и выяснять отношения с нардепами прямо на улице. Как ранее писал OBOZREVATEL, под горячую руку попал даже сын главы государства Алексей, а также нардеп-казак Михаил Гаврилюк.

В результате совместного шантажа, депутаты все же проголосовали в первом чтении два закона о еврономерах (№ 8487, 8488, - ред) авторства народного депутата от БПП Нины Южаниной. Очевидно, подобное решение устроили обе стороны. Митингующие добились максимума - законы приняли в первом чтении, а депутаты - сняли напряжение у “бляхеров”.

Сейчас же, по сути, депутаты могут существенно затянуть процедуры рассмотрение законопроектов, внося сотни поправок.

При этом вопрос все же должен решиться этой осенью. Учитывая, что официальное начало предвыборной кампании припадает на конец сессии ( январь 2019 года - Ред.), президент Порошенко не допустит массовых демонстраций на Грушевского. В таком случае, весь негатив пойдет именно на него.

Поэтому у Порошенко есть хорошая возможность получить дивиденды к началу кампании, а у владельцев евроавто появился хороший повод легализировать свои иномарки.

Во второй части материала OBOZREVATEL расскажет о перспективах принятия Радой военного блока законов, а также закрепление в Конституции Украины курса на ЕС и НАТО.