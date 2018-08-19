Выборы президента: Герман напророчила выход Порошенко и Медведчука во второй тур

Во втором туре президентских выборов в Украине, которые пройдут весной 2019 года, встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

Так считает бывшая советница беглого украинского президента Виктора Януковича Анна Герман, которая в интервью "Радио Свобода" заявила, что Порошенко и Медведчук будут представлять западный и пророссийский вектора соответственно.

"Я думаю, что во втором туре будут Порошенко и Медведчук. Это будет противопоставление одного вектора другому, вместо того, чтобы искать Украину многовекторную. И в самую первую очередь это будет выгодно для избирательной кампании президента Порошенко", - сказала Герман.

"К сожалению, в Украине выборы делят людей. Я сейчас вижу, что кампания, которая надвигается, к сожалению, также будет работать на разделение людей. Будут попытки вывести во второй тур двух кандидатов: президент Порошенко как представителя западного вектора и кого-то, возможно, даже Медведчука, - кого-то, кто будет ярко провосточный, если не сказать пророссийский. И это снова будет кампания на разделение украинцев. Думаю, что это наносит колоссальный вред нашему государству. Я всегда говорила, что эти "две Украины" имеют даже в символическом управлении государством сойтись. Должны руководить страной два человека", - заявила она.

По словам Герман, не стоит придавать особого значения социологическим опросам относительно будущего победителя президентских выборов, поскольку "еще есть восемь месяцев, все будет сделано".

Петр Порошенко и Виктор Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим рейтингам лидером президентской гонки в Украине является Юлия Тимошенко ("Батьківщина"), однако Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция") активно ее догоняет.