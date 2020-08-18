Выборы на Донбассе: в ЦИК запросили у силовиков информацию об угрозах

В ЦИК рассмотрят вероятность проведения выборов на Донбассе. Фото delo.ua.
Центральная избирательная комиссия Украины попросила компетентные органы оценить, безопасно ли проводить местные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей возле линии разграничения.
Соответствующие запросы направлены в Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности, Национальную полицию, командующему Объединенных сил, сообщается на сайте ЦИК по итогам заседания 18 августа.
Также соответствующие обращения направлены в Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации.
Ответ в ЦИК ожидают не позднее 28 августа.
"Учитывая необходимость обеспечения возможности для граждан Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует необходимость в уточнении у компетентных органов информации относительно ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", – пояснили в Центризбиркоме.
Как сообщал OBOZREVATEL, местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 – Луганской областей могут состояться 25 октября, но только после выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций.
Ранее в ЦИК решили, что проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является невозможным.
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