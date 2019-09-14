Выборы на Донбассе: США поставили Путину жесткий ультиматум

Проведение выборов в ОРДЛО возможно лишь в том случае, если Россия сможет гарантировать безопасность в регионе.

Об этом заявили спецпредставитель США Курт Волкер и временный поверенный в делах государства в Украине Уильям Тейлор во время форума YES в Киеве.

"Свободные честные выборы могут быть только в свободной безопасной среде. Чтобы этого достичь, нужно сначала решить вопросы безопасности", - сказал Волкер, отметив, что сейчас РФ не демонстрирует желания пойти на такой шаг.

Курт Волкер hvylya.net

В свою очередь Тейлор в кулуарах форума отметил, что безопасность должна быть приоритетом при проведении выборов на Донбассе.

"Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - цитирует Тейлора "РБК-Украина".

Он добавил, что российских войск не может быть на Донбассе во время проведения выборов.

Уильям Тейлор УНИАН

США поставили Путину ультиматум по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде президента Украины уже заговорили о выборах на оккупированном Донбассе. Сам Зеленский отметил, что это возможно после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными.

Глава МИД Украины также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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