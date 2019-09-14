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15 сентября • обновлено в 00:10
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Выборы на Донбассе: США поставили Путину жесткий ультиматум

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Проведение выборов в ОРДЛО возможно лишь в том случае, если Россия сможет гарантировать безопасность в регионе.

Об этом заявили спецпредставитель США Курт Волкер и временный поверенный в делах государства в Украине Уильям Тейлор во время форума YES в Киеве.

"Свободные честные выборы могут быть только в свободной безопасной среде. Чтобы этого достичь, нужно сначала решить вопросы безопасности", - сказал Волкер, отметив, что сейчас РФ не демонстрирует желания пойти на такой шаг.

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Курт Волкер

Курт Волкер

hvylya.net

В свою очередь Тейлор в кулуарах форума отметил, что безопасность должна быть приоритетом при проведении выборов на Донбассе.

"Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - цитирует Тейлора "РБК-Украина".

Он добавил, что российских войск не может быть на Донбассе во время проведения выборов.

Уильям Тейлор

Уильям Тейлор

УНИАН

США поставили Путину ультиматум по Донбассу

США поставили Путину ультиматум по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде президента Украины уже заговорили о выборах на оккупированном Донбассе. Сам Зеленский отметил, что это возможно после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными.

Глава МИД Украины также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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Темы
Выборы на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Курт Волкер Владимир Путин
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Собственно российских войск, как это было в 2014-м и даже 2017-2018 годах там нет, а советники и командиры росармии не в счёт. Поэтому эти условия выполнены и похоже выборы очень скоро. И после этого начнется цирк. Пусть хоть половина в каждой комиссии будет представителей Украины и международных организаций - проголосуют всеравно за местных из ОРДЛО. И потом их в Раду. Но сначала попкорн нужно завезти сотнями тонн.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
НЕ ВЫВЕДЕТ, СЛЫШКОМ МНОГО СВИДЕТЕЛЕЙ ЗЛОДЕЯНИЙ И НАДО ИЛИ ЗАБРАТЬ ИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОРДЛО ПОД ЧИСТУЮ , ВОТ ОН И ДУМАЕТ .,,,,,,ПУСТЬ ЛИКВИДИРУЕТ ОТРЕПЬЕ ЭТО ТАК КЛАССНО
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