Стало известно, кто лидирует на выборах в Запорожье. Данные экзитпола
На выборах городского главы Запорожья лидирует нынешний мэр Владимир Буряк.
Предварительно, он набирает 60,6%. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного местным муниципальным телеканалом Z. Результаты были обнародованы на сайте канала.
Предпочтения респондентов распределились так:
Владимир Буряк ("Единение") – 60,6%;
Виталий Тишечко ("Слуга народа") – 14,8%;
Валерий Прозапас ("Европейская солидарность") – 11,4%;
Виталий Рябцев ("Партия Шария") – 3,6%;
Олеся Крамаренко ("За будущее") – 2,7%.
Другие кандидаты набрали менее 2%. Это:
Денис Тарасов – 1,8%;
Дмитрий Осипов – 1,7%;
Элла Слепян – 1,4%;
Юрий Ружин – 1,2%;
Виктор Хоцкий – 0,8%.
На выборах депутатов в городской совет лидирует "Партия Владимира Буряка "Единение". Данные экзитпола по политическим силам:
Партия Владимира Буряка "Единение" – 25,2%;
"Слуга народа" – 18,9%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;
"Европейская Солидарность" – 13,4%;
"Новая политика" – 4,5%;
"Партия Шария" – 4,3%;
"Батькивщина" – 4,0%;
"За Будущее" – 3,0%.
Результаты экзитполов по другим городам можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.