Стало известно, кто лидирует на выборах в Запорожье. Данные экзитпола

На выборах городского главы Запорожья лидирует нынешний мэр Владимир Буряк.

Предварительно, он набирает 60,6%. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного местным муниципальным телеканалом Z. Результаты были обнародованы на сайте канала.

Предпочтения респондентов распределились так:

Владимир Буряк ("Единение") – 60,6%;

Виталий Тишечко ("Слуга народа") – 14,8%;

Валерий Прозапас ("Европейская солидарность") – 11,4%;

Виталий Рябцев ("Партия Шария") – 3,6%;

Олеся Крамаренко ("За будущее") – 2,7%.

Другие кандидаты набрали менее 2%. Это:

Денис Тарасов – 1,8%;

Дмитрий Осипов – 1,7%;

Элла Слепян – 1,4%;

Юрий Ружин – 1,2%;

Виктор Хоцкий – 0,8%.

На выборах депутатов в городской совет лидирует "Партия Владимира Буряка "Единение". Данные экзитпола по политическим силам:

Партия Владимира Буряка "Единение" – 25,2%;

"Слуга народа" – 18,9%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;

"Европейская Солидарность" – 13,4%;

"Новая политика" – 4,5%;

"Партия Шария" – 4,3%;

"Батькивщина" – 4,0%;

"За Будущее" – 3,0%.

Результаты экзитполов по другим городам можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.