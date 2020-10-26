Стало известно, кто лидирует на выборах в Запорожье. Данные экзитпола

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Выборы в Запорожье

На выборах городского главы Запорожья лидирует нынешний мэр Владимир Буряк.

Предварительно, он набирает 60,6%. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного местным муниципальным телеканалом Z. Результаты были обнародованы на сайте канала.

Предпочтения респондентов распределились так:

  • Владимир Буряк ("Единение") – 60,6%;

  • Виталий Тишечко ("Слуга народа") – 14,8%;

  • Валерий Прозапас ("Европейская солидарность") – 11,4%;

  • Виталий Рябцев ("Партия Шария") – 3,6%;

  • Олеся Крамаренко ("За будущее") – 2,7%.

Другие кандидаты набрали менее 2%. Это:

  • Денис Тарасов – 1,8%;

  • Дмитрий Осипов – 1,7%;

  • Элла Слепян – 1,4%;

  • Юрий Ружин – 1,2%;

  • Виктор Хоцкий – 0,8%.

Голоса избирателей на выборах мэра

На выборах депутатов в городской совет лидирует "Партия Владимира Буряка "Единение". Данные экзитпола по политическим силам:

  • Партия Владимира Буряка "Единение" – 25,2%;

  • "Слуга народа" – 18,9%;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;

  • "Европейская Солидарность" – 13,4%;

  • "Новая политика" – 4,5%;

  • "Партия Шария" – 4,3%;

  • "Батькивщина" – 4,0%;

  • "За Будущее" – 3,0%.

Выборы в горсовет

Результаты экзитполов по другим городам можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.

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