"Рекорд Лукашенко" и две партии в горсовете: данные экзитпола по выборам в Ивано-Франковске

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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  • На выборах мэра города лидирует Руслан Марцинкив с более 80% голосов

  • В горсовет Ивано-Франковска попадают "Свобода" и "ЕС", близка к проходному барьеру "Батькивщина"

Выборы в Ивано-Франковске

Мэром Ивано-Франковска по итогам первого тура местных выборов-2020 может стать действующий городской глава Руслан Марцинкив ("Свобода").

По результатам экзитпола социологической группы Олега Головенского и местного издания "Фіртка", политик получил 86,1% голосов.

Опрос избирателей показал такие результаты голосования:

  • Руслан Марцинкив ("Свобода") – 86,1%;

  • Петр Шкутяк ("Европейская солидарность") – 6,9%;

  • Наталья Сербин ("Украинская Галицкая Партия") – 3,9%;

  • Александр Богачев ("Слуга народа") – 2,4%;

  • Василий Стефанишин ("Платформа общин") – 0,6%.

На своей странице в Facebook действующий мэр поблагодарил каждого жителя за сделанный выбор. Он также поделился результатами опроса от "Центра развития инициатив":

Скриншот
Выборы Ивано-Франковск

Отметим, на недавних выборах в Беларуси Александр Лукашенко, как заявляется официально, также получил более 80% голосов (ЦИК утверждает, что 83,49%). Однако, такие итоги голосования не признали в ЕС и других странах.

В Ивано-Франковский городской совет, согласно экзитполу "Фіртки", проходят две партии – "Свобода" и "ЕС". Близкой к проходному барьеру также оказалась "Батькивщина".

Результаты опросов такие:

  • "Свобода" – 66,29%;

  • "Европейская солидарность" – 16,76%;

  • "Батькивщина" – 4,76%;

  • "Слуга народа" – 3,81%;

  • "Голос" – 2,29%;

  • "За майбутнє" – 1,9%;

  • "Удар" – 1,33%;

  • "Украинская Галицкая Партия" – 1,33%;

  • "Платформа обществ" – 0,95%;

  • "Народный Рух Украины" – 0,19%.

Немного другие цифры опубликовал "Центр развития инициатив":

Выборы в горсовет Ивано-Франковска

Результаты экзитполов по другим городам Украины можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.

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