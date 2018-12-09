''Вы же не дураки!'': АТОшник предупредил Францию о ''втором Донецке''

Украинский военный и активист Алексей Петров предупредил французких демонстрантов не повторять печальный опыт Донецка.

Об этом он написал в своем Facebook. По словам Петрова, когда-то и в Донецке происходили странные вещи — приезжали "туристы" из России, а в обменниках резко возросло количество людей, которые хотят обменять рубли. Но тогда этому никто не придавал значения.

"Французы, слушайте сюда. Когда-то в Донецкой области внезапно появилось очень много туристов из России. Когда-то в Донецкой области в обменниках резко возросло количество людей, которым приспичило поменять рубли. Когда-то в Донецкой области прозвучало слово "поребрик". Все это сваливали на случайность, сезонную миграцию и так далее. А потом в Донецкую область Украины пришла война. И это уже не было случайностью. Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих! Вы ж вроде никогда не были дураками...", — обратился Петров.

Напомним, во Франции уже несколько недель идут массовые антиправительственные демонстрации "желтых жилетов". Число задержанных за участие в беспорядках достигло 1726 человек, что является рекордом.

При этом в митингах уже засветились отдельные представители "русского мира". Отдельные эксперты и журналисты опасаются, что повышение градуса беспорядков в столице Франции Париже очень выгодно руководству России. Такую позицию высказали и в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.