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''Вы же не дураки!'': АТОшник предупредил Францию о ''втором Донецке''

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Украинский военный и активист Алексей Петров предупредил французких демонстрантов не повторять печальный опыт Донецка.

Об этом он написал в своем Facebook. По словам Петрова, когда-то и в Донецке происходили странные вещи — приезжали "туристы" из России, а в обменниках резко возросло количество людей, которые хотят обменять рубли. Но тогда этому никто не придавал значения.

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"Французы, слушайте сюда. Когда-то в Донецкой области внезапно появилось очень много туристов из России. Когда-то в Донецкой области в обменниках резко возросло количество людей, которым приспичило поменять рубли. Когда-то в Донецкой области прозвучало слово "поребрик". Все это сваливали на случайность, сезонную миграцию и так далее. А потом в Донецкую область Украины пришла война. И это уже не было случайностью. Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих! Вы ж вроде никогда не были дураками...", — обратился Петров.

Напомним, во Франции уже несколько недель идут массовые антиправительственные демонстрации "желтых жилетов". Число задержанных за участие в беспорядках достигло 1726 человек, что является рекордом.

''Вы же не дураки!'': АТОшник предупредил Францию о ''втором Донецке''

При этом в митингах уже засветились отдельные представители "русского мира". Отдельные эксперты и журналисты опасаются, что повышение градуса беспорядков в столице Франции Париже очень выгодно руководству России. Такую позицию высказали и в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Не надо путать социальные протесты во Франции с государственным переворотом в Киеве, организованным американскими кукловодами. Французы не такие идиоты, как свидомые рагули. Они не продадут свою страну за печенюшки. Это только тупые селюки-шароварники могут по указке вашингтонского дяди развалить свою страну, сесть на американский член и после этого ещё с умным видом учить других жизни.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Чугункин Клим, Дебилкин Клим,кацапы уже свою землю продали,теперь у других помогают бардак организовать.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА СВИДОМАЯ ХРЕНЬ.... 😄😄😄 СЦУКО, ну ДЕБИЛИЗМ какой... Не надо устраивать майданы, и в стране будет порядок и мир....
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Все французы бросились читать посты чубатого идиота
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Сергеев Антон, твою ахинею,бросились читать,соска.
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