"Вы памятник, им и оставайтесь": Филатов резко обратился к Кравчуку из-за мэра Черкасс

Мэр Днепра Борис Филатов назвал первого президента Украины Леонида Кравчука памятником и "украинским Вашингтоном".

Такое заявление он сделал в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" в ответ на обращение Кравчука к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. В нем Кравчук призвал Зеленского остановить "беспредел" мэра Черкасс, который ослабил карантин в области.

Филатов посоветовал первому президенту не вмешиваться в "мелкие" истории и назвал его памятником.

"Я хотел посоветовать уважаемому Леониду Макаровичу не использовать слово "беспредел", потому что оно пришло к нам из уголовного жаргона. Во-вторых, я хотел бы посоветовать уважаемому Леониду Макаровичу оставаться нашим украинским Вашингтоном и в истории, которые происходили вокруг мэра Черкасс и другие мелкие истории, не вмешиваться. Потому что он памятник, ему нужно им оставаться, а не быть флюгером в зависимости от того, какая у нас повестка дня", – заявил Филатов.

В ответ первый президент сказал, что "останется Кравчуком, а Вашингтоном не будет", равно как и памятником при жизни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

30 апреля прямо под носом у Кабмина мэр Черкасс, официально находясь в отпуске, отменил карантин.

Зеленский на такую самодеятельность черкасского мэра отреагировал достаточно жестко и призвал не путать децентрализацию с автономией и беречь здоровье и жизни людей.

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