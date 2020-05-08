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9 мая • обновлено в 01:07
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"Вы памятник, им и оставайтесь": Филатов резко обратился к Кравчуку из-за мэра Черкасс

2.3т
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Мэр Днепра Борис Филатов назвал первого президента Украины Леонида Кравчука памятником и "украинским Вашингтоном".

Такое заявление он сделал в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" в ответ на обращение Кравчука к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. В нем Кравчук призвал Зеленского остановить "беспредел" мэра Черкасс, который ослабил карантин в области.

Филатов посоветовал первому президенту не вмешиваться в "мелкие" истории и назвал его памятником.

"Я хотел посоветовать уважаемому Леониду Макаровичу не использовать слово "беспредел", потому что оно пришло к нам из уголовного жаргона. Во-вторых, я хотел бы посоветовать уважаемому Леониду Макаровичу оставаться нашим украинским Вашингтоном и в истории, которые происходили вокруг мэра Черкасс и другие мелкие истории, не вмешиваться. Потому что он памятник, ему нужно им оставаться, а не быть флюгером в зависимости от того, какая у нас повестка дня", – заявил Филатов.

В ответ первый президент сказал, что "останется Кравчуком, а Вашингтоном не будет", равно как и памятником при жизни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • 30 апреля прямо под носом у Кабмина мэр Черкасс, официально находясь в отпуске, отменил карантин.

  • Зеленский на такую самодеятельность черкасского мэра отреагировал достаточно жестко и призвал не путать децентрализацию с автономией и беречь здоровье и жизни людей.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Леонид Кравчук Борис Филатов
Место
Украина
Тег
карантин
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