Второй тур местных выборов 22 ноября: какие города будут голосовать за мэров

В воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур выборов мэра.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. В ЦИК отметили, что во время пандемии COVID-19 при голосовании нужно соблюдать меры безопасности. Избирателю нужно иметь собственную ручку и быть в маске. Также необходимо соблюдать дистанцию и голосовать в отдельной кабинке, если есть признаки заболевания.

22 ноября выборы пройдут в следующих городах:

Жители Днепра будут выбирать между кандидатом от партии "Пропозиція" Борисом Филатовым и представителем "Громадської сили" Загидом Красновым. В первом туре Филатов получил 46,41% голосов, а Краснов – 13,15%.

Мэром Славянска намерены стать член партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павел Придворов и представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях. В первом туре Придворов получил 30,86% голосов избирателей, а Лях – 29,99%.

Во второй тур вышли самовыдвиженцы Тарас Кучма и Андрей Веселый. В первом туре Кучма набрал 41,48% голосов, а Веселый – 26,05%.

За должность главы Ужгорода будут бороться самовыдвиженец Богдан Андриив и представитель "Слуги народа" Виктор Щадей. В первом туре Андреев набрал 25,4% голосов, Щадей – 17,93%.

За должность мэра Бердянска во втором туре сойдутся кандидат от ОПЗЖ Александр Свидло и кандидат от "За майбутнє" Валерий Баранов. По итогам первого тура Свидло получил 34,7% голосов, а Баранов – 30,15%.

Полтавчане будут выбирать между кандидатом от партии "За майбутнє" Александром Мамаем и представителем "Слуги народа" Сергеем Иващенко. Итоги первого тура: Мамай – 30,06%, Иващенко – 17,71%.

Во втором туре мэр Львова Андрей Садовый ("Самопоміч") поборется за кресло городского главы с нардепом от "Европейской солидарности" Олегом Синюткой. Результаты первого тура: Садовый – 40,09%, Синютка – 31,1%.

Во втором туре сойдутся представитель "Рівне разом" Виктор Шакирзян и представитель "ЕС" Александр Третяк. Первый тур: Шакирзян – 19,84%, Третяк – 16,93%.

В Николаеве за пост мэра поборются действующий глава Александр Сенкевич ("Пропозиція") и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка. В первом туре Сенкевич – 38,94% голосов, Чайка – 29,31%.

Во второй тур вышли действующий мэр Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") и представитель "Голоса" Виктор Евпак. В первом туре голоса избирателей распределились так: Бондаренко – 37,6%, Евпак – 19,14%.

Член партии "За майбутнє" Александр Саюк и представитель "Слуги народа" Руслан Олейник вышли во второй тур выборов мэров. В первом туре Саюк получил 21,86% голосов, а Олейник – 17,85%.

Добавим, что в Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, новые выборы пройдут уже в 2021 году.

В Кривом Рогу действующий мэр Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать участие во втором туре выборов. Голосование перенесли на 6 декабря.

Также отметим, что в Борисполе назначили дату новых выборов после смерти мэра от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.