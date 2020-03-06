"Вторая леди страны?" Новое фото Зеленского вызвало шквал в соцсети

В сети появилось фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель, которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Снимок опубликовала Мендель на своей странице в Facebook (чтобы все посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Iuliia Mendel/Facebook

"Завтра у президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", – написала она.

Пользователи соцсети удивились и отметили, что пресс-секретарь выглядит очень хорошо, а некоторые пошутили насчет "второй леди страны".

Iuliia Mendel/Facebook

Реакция пользователей на фото

Реакция пользователей на фото

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в январе попала в скандал в сети, опубликовав неуместный пост о трагедии с украинским лайнером МАУ в Иране.

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