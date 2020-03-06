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6 марта • обновлено в 22:51
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Новое фото Зеленского вызвало шквал в соцсети

13.1т
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В сети появилось фото президента Владимира Зеленского вместе с его пресс-секретарем Юлией Мендель, которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Снимок опубликовала Мендель на своей странице в Facebook (чтобы все посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

"Вторая леди страны?" Новое фото Зеленского вызвало шквал в соцсети

Iuliia Mendel/Facebook

"Завтра у президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", – написала она.

Пользователи соцсети удивились и отметили, что пресс-секретарь выглядит очень хорошо, а некоторые пошутили насчет "второй леди страны".

"Вторая леди страны?" Новое фото Зеленского вызвало шквал в соцсети

Iuliia Mendel/Facebook

Реакция пользователей на фото

Реакция пользователей на фото

Реакция пользователей на фото

Реакция пользователей на фото

"Вторая леди страны?" Новое фото Зеленского вызвало шквал в соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в январе попала в скандал в сети, опубликовав неуместный пост о трагедии с украинским лайнером МАУ в Иране.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Ш. Олег
Ш. Олег
Интересно, по протоколу президент и правда фотографируется сидя в присутствии стоящих женщин? Не знаю, у меня это с детства настолько вбито в подкорку, что мышцы автоматически переводят тело в вертикальное положение, когда рядом стоит представительница прекрасного пола. Атавизм, наверное. Пережиток прошлого. Но знаете, что? Нет никакого желания от него избавляться, честное слово. :)
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Червоний Данило
Червоний Данило
это любовница зеленского!
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Учитесь как нужно высасывать «новости» из пальца
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