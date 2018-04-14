"Вторая Беларусь": в России объяснили, что Путин готовит Украине

Россия стремится превратить Украину в абсолютно подконтрольную "вторую Беларусь". Лишь тогда Кремль готов решать проблему "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил российский журналист и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью сайту "Факты".

"Для России абсолютно неприемлем продолжающийся дрифт смещения Украины на Запад и стремление интегрироваться в трансатлантические структуры, поскольку это взламывает стратегический периметр обороны РФ (он проходит по Арктике, Дальнему Востоку, югу и западу). При этом руководство страны полагает, что если начнутся какие-то проблемы, то, скажем, в Харькове, Полтаве и Сумах появятся западные военные базы, танки и ракеты, нацеленные на Москву", - заявил эксперт.

Как отметил Фельгенгауэр, оккупация россиянами куска Донбасса ничем не помогает им.

"Вот потому-то и звучит неоднократно, в том числе и от российских официальных лиц, условие примирения на Донбассе: Украина должна официально принять статус неприсоединившейся к каким-либо военным блокам страны, отречься от всяких поползновений вступать в НАТО или даже сотрудничать с ним и, по сути, вернуться в пресловутый "русский мир". То есть быть чем-то типа Беларуси", - заявил он.

"Только такой вариант устраивает Кремль. И вот тогда можно договариваться о всяких частностях: как именно распорядиться "ЛНР" и "ДНР", что делать с Захарченко. Наверное, с ним всегда что-то можно сделать. Вот был один руководитель "ЛНР", и нет его (речь о сбежавшем в в Россию "главе республики" Плотницком. — ред.). Это не проблема", - добавил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", Павел Фельгенгауэр также спрогнозировал, что большая война на востоке Украины становится практически неизбежной.