ВСУ получили одну из последних модификаций Javelin
ВСУ получили первую партию Javelin из США
В Вооруженные Силы Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.
Как сообщила 24 июня пресс-служба Министерства обороны Украины, это первая партия по контракту, подписанному в декабре 2019 года. Ракеты и вспомогательное оборудование прибыли еще 16 июня.
Вооружение на общую сумму 27 миллионов долларов поступило в рамках пилотного проекта по программе Правительства США "Международные военные продажи".
"Проект предусматривает поставку для Вооруженных Сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", – уточнили в сообщении Минобороны.
Ранее OBOZREVATEL сообщал
В США заявили, что готовят к отправке в Украину новую партию военного груза, среди которого, в том числе, – ракетные комплексы Javelin.
Посольство США в Украине опубликовало фото партии военной помощи для Украины с комплексами Javelin.