ВСУ получили одну из последних модификаций Javelin

В Вооруженные Силы Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Как сообщила 24 июня пресс-служба Министерства обороны Украины, это первая партия по контракту, подписанному в декабре 2019 года. Ракеты и вспомогательное оборудование прибыли еще 16 июня.

Вооружение на общую сумму 27 миллионов долларов поступило в рамках пилотного проекта по программе Правительства США "Международные военные продажи".

"Проект предусматривает поставку для Вооруженных Сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", – уточнили в сообщении Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал