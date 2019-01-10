ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО: Порошенко назвал сроки

В 2020 году Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко 10 января во время встречи с жителями города Здолбунов и Здолбуновского района в Ривненской области. Он отметил, что путь страны в Евросоюз и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ и суверенитета.

Также Порошенко заявил, что членство в ЕС — это путь к благосостоянию. "Чтобы в этом убедиться — сравните как живут страны-члены ЕС и народы этих стран и сравните как живут страны и народы бывшего Советского Союза. Убежден, что альтернативы у нас нет", — приводит пресс-служба президента слова Порошенко.

По его словам, евроатлантическая интеграция — это также путь к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан.

Петр Порошенко president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил о планах подготовить Украину к членству в Евросоюзе и НАТО в ближайшие пять лет.

Напомним, Верховная Рада 22 ноября 2018 года приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно европейского и евроатлантического курса Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Украина проведет в обозримом будущем два референдума, на которых будут вынесены вопросы вступления страны в НАТО и Европейский Союз.