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29 февраля • обновлено в 01:09
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Встречу в нормадском формате могут перенести позднее апреля

1.6т
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Встреча лидеров стран нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия) может состояться не в апреле, а позднее запланированного.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на канале "Украина 24", передает "РБК-Украина". Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что необходимо выполнять условия, оговоренные на прошлой встрече в Париже.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

"Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле", – отметил министр.

Пристайко подчеркнул, что реакция России сейчас негативная по этому вопросу. "Российская сторона начинает "съезжать с темы". Мы не должны ставить апрель и все. Наша задача выполнить все 7 пунктов", – добавил министр.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Пристайко анонсировал проведение встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" через месяц.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
нормандский формат Министерство иностранных дел Украины
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