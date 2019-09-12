Встреча Зеленского с Трампом: озвучена дата и место

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября.

Точная дата еще определяется, сообщил "Интерфакс-Украина" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", — сказал он, добавив, что сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

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Зеленский и Трамп

"По Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи. — Ред.)", — пояснил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

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