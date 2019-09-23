Встреча Зеленского с Путиным: названы сроки

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретится в конце сентября или начале октября.

Об этом в интервью LB.ua заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, комментируя предстоящий саммит лидеров "нормандской четверки" (Германии, Франции, России и Украины).

"Эта встреча должна состояться, потому что должна состояться личная встреча президента Зеленского и президента Путина. Важно, чтобы они встретились", – сказал он.

Путин и Зеленский коллаж

По словам Ермака, последний разговор представителей нормандского формата длился 2 часа и 40 минут. Тогда Германия, Франция и Украина согласились встретиться в конце сентября, то есть после Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но Россия не ответила, поэтому рассматриваются даты вплоть до начала октября.

"Россия не дала подтверждения, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября – начало октября", – пояснил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в октябре.

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