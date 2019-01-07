Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: СМИ узнали место исторических переговоров

Второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в столице Вьетнама Ханое.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Встреча как и в первый раз коснется ядерного разоружения Северной Кореи.

"Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут встретиться во вьетнамской столице на втором саммите по денуклеаризации Пхеньяна", — сказано в сообщении.

Ранее американский лидер заявил, что стороны уже ведут переговоры и "дела между двумя странами идут хорошо".

Ким Чен ЫН и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, первая историческая встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в Сингапуре, завершившись подписанием соглашения, некоторые моменты из которого потом попали в СМИ.

Сам Трамп заявлял о том, что КНДР в будущем станет "невероятным местом", сделав комплимент Ким Чен Ыну о его характере.