Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: СМИ узнали место исторических переговоров

Второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в столице Вьетнама Ханое.
Об этом сообщает издание Bloomberg. Встреча как и в первый раз коснется ядерного разоружения Северной Кореи.
"Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут встретиться во вьетнамской столице на втором саммите по денуклеаризации Пхеньяна", — сказано в сообщении.
Ранее американский лидер заявил, что стороны уже ведут переговоры и "дела между двумя странами идут хорошо".
Ким Чен ЫН и Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL, первая историческая встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня в Сингапуре, завершившись подписанием соглашения, некоторые моменты из которого потом попали в СМИ.
Сам Трамп заявлял о том, что КНДР в будущем станет "невероятным местом", сделав комплимент Ким Чен Ыну о его характере.