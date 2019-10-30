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30 октября • обновлено в 06:54
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Встреча Путина и Зеленского: озвучен последний шаг перед Нормандией

1.5т Читать материал на украинском

Украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что это станет последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в ноябре.

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Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Сегодня (29 октября – Ред.) Украина начала вывод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское, если будет соблюдаться прекращение огня. Мы выполняем свою часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Последний толчок, чтобы провести нормандский саммит в ноябре", – написал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь представителя Украины, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер уточнила, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вслед за Золотым согласовала дату разведения сил в Петровском.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Вадим Пристайко
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Кому нужна эта встреча? Зачем она Путину?. Все понимают, что клоуны управляющие Украиной, не способны изменить ситуацию. Ему хватило 16 "пустых" часов проведенных в беседах с алкашом Петей. Всё закончится встречей на уровне министров.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Почему бы Обозу в подобных сообщениях не публиковать сами Минские соглашения, чтобы украинцы могли осмотреть пункты, в которых указанна Россия. :)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мельников Дмитрий, Свiдомо MAHДАйнутая мpaзота найдет между строк, что должна РФ!
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