Встреча Путина и Зеленского: озвучен последний шаг перед Нормандией

Украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что это станет последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в ноябре.

"Сегодня (29 октября – Ред.) Украина начала вывод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское, если будет соблюдаться прекращение огня. Мы выполняем свою часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Последний толчок, чтобы провести нормандский саммит в ноябре", – написал Пристайко.

Today Ukraine started withdrawal of troops in #Zolote. Next point - #Petrivske, if there is a cease-fire. We fulfill our part of peace agreements and expect the same from #Russia. One last push to set a #NormandySummit in November.