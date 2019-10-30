Встреча Путина и Зеленского: озвучен последний шаг перед Нормандией

Украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что это станет последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в ноябре.

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"Сегодня (29 октября – Ред.) Украина начала вывод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское, если будет соблюдаться прекращение огня. Мы выполняем свою часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Последний толчок, чтобы провести нормандский саммит в ноябре", – написал Пристайко.

Today Ukraine started withdrawal of troops in #Zolote. Next point - #Petrivske, if there is a cease-fire. We fulfill our part of peace agreements and expect the same from #Russia. One last push to set a #NormandySummit in November. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь представителя Украины, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер уточнила, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вслед за Золотым согласовала дату разведения сил в Петровском.

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