Встреча Порошенко с Трампом под угрозой срыва: стала известна причина

Визит президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где он должен был встретиться с главой Украины Петром Порошенко, оказался под угрозой срыва.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Причина заключается в "шатдауне" - Сенат до полуночи 20 января не смог принять закон о государственном финансировании, из-за которого федеральное правительство и госучреждения в США приостановили работу.

Помимо Трампа под угрозой срыва также оказались поездки некоторых членов правительства США.

Как сообщал "Обозреватель", предыдущая встреча лидеров Украины и США состоялась в сентябре в Нью-Йорке.