УкрEngРус
БлогиМир

Встреча Порошенко с Трампом под угрозой срыва: стала известна причина

10.2тЧитать новость на украинском

Визит президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где он должен был встретиться с главой Украины Петром Порошенко, оказался под угрозой срыва.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Причина заключается в "шатдауне" - Сенат до полуночи 20 января не смог принять закон о государственном финансировании, из-за которого федеральное правительство и госучреждения в США приостановили работу.

Новости
Украина ответила на резонансное предложение Трампа по "Минску"

Помимо Трампа под угрозой срыва также оказались поездки некоторых членов правительства США.

Как сообщал "Обозреватель", предыдущая встреча лидеров Украины и США состоялась в сентябре в Нью-Йорке.

Персоны
Дональд ТрампПетр Порошенко
Место
СШАВашингтон
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости