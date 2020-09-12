Попробую передать то, что произошло на переговорах Ермака с Козаком в Берлине и что смог добиться завхоз Зеленского от РФ.

1. Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. Согласно обещанию, который дал завхоз Зеленского, ВР проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деокупация. И это #зрада.

2. Сам Ермак побоялся озвучить подобное, поэтому отважно поручил это сделать представителю Украины в политической подгруппе (ТКГ) Андрею Костину. Тот сказал:

- Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер.

Это очень мило, но даже Кравчук накануне сказал, что Минские соглашения невыполнимы. Из этого можно сделать вывод, что Ермак и его компания понимают все, но делают хорошее лицо при плохой игре.

3. Сам Ермак традиционно соврал. Это он сделал легко и непринуждённо, как делал до этого всегда. Он сказал:

- Так, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Так, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату.

В то же время, по словам Козака, вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине ВООБЩЕ ими не обсуждался и нет "оснований для его проведения". Это значит, что Ермак выдаёт желаемое за действительное и врёт всем - и нам, и своему шефу. Мы ведь понимаем, что Кремлю эта встреча не нужна, а вот Зеленскому она необходима. Путин играет с Зеленским маня его новой Норманской встречей и получая желаемое, как ведут в нужное направление осла, повесив перед ним морковку.

4. Прозвучала фраза о том, что в ВР есть обращение о пересмотре постановления и депутаты пересмотрят его. О чем россиян и ..."принформировали". Мол не обещали, а проинформировали. Это уже казуистика. Я тоже не обещаю, что сегодня буду дышать, а информирую, что буду дышать. Сильно это отличается? Вот именно!

5. Ермаку не удалось договориться по обмену пленными или хотя бы продвинуться в этом процессе. Это мне подтвердил и источник в ОП. Но Ермак сказал, что на встрече обговаривали освобождение лиц удерживаемых Россией и боевиками. Это значит, что либо у нас нет никого, кого бы хотел забрать Кремль, либо россияне будут сейчас повышать ставки и требовать от Зеленского каких-то действий и решений после которых согласятся начать обсуждать что-либо. В общем, и тут Ермак показал нулевую эффективность.

Из всего это можно сделать несколько выводов.

1. Встреча абсолютно пустая для Украины, а Ермак за наши с вами деньги слетал в Берлин, чтобы ничего не добиться. Видимо, главной целью было что-нибудь пообещать Кремлю и, потянув время до местных выборов, на какое-то время остановить возобновившиеся обстрелы. Это даст Зеленскому и слугам возможность не сжечь свой рейтинг еще больше показав свою никчемность. То, что Кремль нарушит обещание не стрелять, как нарушил недавно на Банковой не понимают и дальше чем на пару недель мыслить не умеют.

2. В случае, если ВР проголосует за изменение постановления о выборах в ОРДЛО под нажимом Зеленского, Ермака и других, то это будет государственная измена и эту Раду можно выносить. Ведь это будет сдача национальных интересов. А если будет попытка легитимизировать принятие постановления ВР через референдум, то сносить надо и тех, кто это будет пытаться инициировать.

3. Зеленскому необходимо остановить падение своего рейтинга. И не в приказом порядке, когда можно заказать нужный результат соцслужбе, а реальными делами. Именно поэтому он пойдёт на все ради новой встречи с Путмным в Нормандском формате или в любом ином формате. Эта встреча поможет притормозить переток его электората к ОПЗЖ. Украине же от этого лишь вред.

Ещё недавно "слуги" и спикер ВР заявляли, что невозможно проводить выборы в ОРДЛО пока убивают наших солдат и пока мы не контролируем ту территорию. Но как известно обещать одно, а делать иное слуги и Зеленский умеют. Вот и посмотрим хватит ли у них ума не голосовать за подобное или они все же, во имя рейтинга, готовы капитулировать перед Путиным. В голове Зеленского так и не появилось понимание того, что мир с Украиной Путину не нужен. Он хочет контроль над нашим государством и пытается его получить через войну, дестабилизацию и создание новых точек напряжения. Вплоть до раскола Украины. И пока человек, плохо исполняющий обязанности президента Украины, это не поймёт, то рассчитывать на победу в противостоянии с Кремлем нам не приходится.

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