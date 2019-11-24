"Неэффективны и неуправляемы": всплыл скандальный разговор Луценко с адвокатом Трампа

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко жаловался личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани на тогдашнего посла США в Киеве Мари Йованович.

Он заявлял, что она якобы тратит слишком много денег на пиар НАБУ и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим украинским президентом. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте American Oversight (чтобы их посмотреть, поскролльте новость вниз).

Согласно опубликованным записям, Луценко обсуждал Йованович во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке, на которой также присутствовали Джордж Бойл, Игорь Фруман, Лев Парнас, Глеб Загорий и Гюндуз Мамедов.

Луценко и Джулиани Коллаж

Кроме того, ексгенпрокурор выражал недовольство по руководству антикоррупционных органов, заявляя об их неуправляемости и неэффективности.

Он также также говорил о конфликте между Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Мари Йованович BBC

americanoversight.org

americanoversight.org

americanoversight.org

americanoversight.org

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