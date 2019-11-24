"Неэффективны и неуправляемы": всплыл скандальный разговор Луценко с адвокатом Трампа

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко жаловался личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани на тогдашнего посла США в Киеве Мари Йованович.
Он заявлял, что она якобы тратит слишком много денег на пиар НАБУ и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим украинским президентом. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте American Oversight (чтобы их посмотреть, поскролльте новость вниз).
Согласно опубликованным записям, Луценко обсуждал Йованович во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке, на которой также присутствовали Джордж Бойл, Игорь Фруман, Лев Парнас, Глеб Загорий и Гюндуз Мамедов.
Луценко и Джулиани
Коллаж
Кроме того, ексгенпрокурор выражал недовольство по руководству антикоррупционных органов, заявляя об их неуправляемости и неэффективности.
Он также также говорил о конфликте между Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.
Мари Йованович
BBC
americanoversight.org
americanoversight.org
americanoversight.org
americanoversight.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с Луценко. Он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
11 октября в Конгрессе Йованович заявила, что ее убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений адвоката Руди Джулиани.
Позже Йованович выступила перед комитетом палаты представителей конгресса США с показаниями, отметив, что чувствовала на себе последствия кампании дискредитации, которую якобы развернул против нее Джулиани.
В ноябре появились документы, из которых следует, что Джулиани и госсекретарь Майк Помпео могли обсуждать кампанию по дискредитации посла США в Киеве.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!