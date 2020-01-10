Розвідка Австралії теж підтвердила, що український літак збила іранська ракета. Всі знають, і тільки Зеленський ні. Чому? Бо в Україні спецслужбами керують друзі Зе.

Чоловік дружини бухгалтера 95 кварталу поставлений на департамент стратегічної розвідки.

Координатором розвідки та силового блоку від офісу президента призначено Богдана, який навіть на РНБО вчора не прийшов.

СБУ - там продюсер 95 кварталу Баканов.

А ті всюди поставили своїх людей.

В результаті всі мають данні, а ми ні.

Який сором і ганьба.

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