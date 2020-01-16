Главная Новости
16 января • обновлено в 15:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Всего 14 пленок: в "Слуге народа" отреагировали на скандал с Гончаруком

1.4т
Читать материал на украинском

Всего существует 14 записей разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Министерства финансов и Национального банка Украины

Об этом OBOZREVATEL сообщил в кулуарах пленарного заседания в четверг, 16 января, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, необходимо провести проверку "пленок Гончарука" на предмет их подлинности. Также Корниенко отметил, что транскрипция разговора не совпадает с тем, что звучит на записи.

Новости
Рука России? Порошенко рассказал, кто может стоять за "пленками Гончарука"

В "Слуге народа" отреагировали на скандал с Гончаруком

В "Слуге народа" отреагировали на скандал с Гончаруком

"В стране происходят реформы и многим это не нравится. Как внутри страны, так и вне. Политические последствия могут быть в соответствии с действующим законодательством, но у правительства есть иммунитет на один год касательно его отставки", – заявил Корниенко.

Глава партии рассказал, что во время указанного разговора обсуждались экономические проблемы Украины. В частности, решалось, как Кабмин может выйти на те показатели, которых обещало достичь при своем назначении.

"Однако больше меня беспокоит вопрос безопасности. Страна находится в состоянии войны и прослушка чиновников топ-уровня это весьма опасно. Я слышал, что общее количество записей 14 штук. Будем следить. Думаю, они будут привлекать внимание", – добавил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

  • В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Александр Корниенко Алексей Гончарук
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
11
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Плёнки с записями премьера Гончарука сразу стали популярнее дисков Винника. Олежка, меняй продюсера.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После обнародования плёнок Гончарука многие подумали, что его можно так же легко вынести из Кабмина, как ёлку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-На появившихся аудиопленках премьер Гончарук признается, что ничего не понимает в экономике. -Теперь должны появиться плёнки, на которых Зеленский признается, что ничего не смыслит в юморе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги