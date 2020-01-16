Всего 14 пленок: в "Слуге народа" отреагировали на скандал с Гончаруком

Всего существует 14 записей разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Министерства финансов и Национального банка Украины

Об этом OBOZREVATEL сообщил в кулуарах пленарного заседания в четверг, 16 января, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, необходимо провести проверку "пленок Гончарука" на предмет их подлинности. Также Корниенко отметил, что транскрипция разговора не совпадает с тем, что звучит на записи.

В "Слуге народа" отреагировали на скандал с Гончаруком

"В стране происходят реформы и многим это не нравится. Как внутри страны, так и вне. Политические последствия могут быть в соответствии с действующим законодательством, но у правительства есть иммунитет на один год касательно его отставки", – заявил Корниенко.

Глава партии рассказал, что во время указанного разговора обсуждались экономические проблемы Украины. В частности, решалось, как Кабмин может выйти на те показатели, которых обещало достичь при своем назначении.

"Однако больше меня беспокоит вопрос безопасности. Страна находится в состоянии войны и прослушка чиновников топ-уровня – это весьма опасно. Я слышал, что общее количество записей – 14 штук. Будем следить. Думаю, они будут привлекать внимание", – добавил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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