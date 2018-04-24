"Тупые и жестокие": Казанский указал различия майданов в Армении и Украине

Майдан в Армении завершился мирно и бескровно, потому что экс-президенту Сержу Саргсяну хватило ума добровольно уйти и не держаться за пост премьера страны.

Как считает блогер Денис Казанский, если бы также поступил и беглый президент Виктор Янукович, то в Украине не было бы войны и кровопролития.

"На свежем примере из Армении мы видим, что массовые уличные протесты вполне могут закончиться мирно и бескровно, если у властей попросту хватает ума и мудрости не держаться за власть и вовремя уйти в отставку. Ну а когда у власти находятся тупые, жадные и жестокие животные, как это было у нас в 2013 году, то и получается так как получилось у нас: стрельба на улицах, беспорядки, сотня трупов", - заявил он в своем ролике на You-Tube канале.

Блогер подчеркивает, что бывшие регионалы, которые в 2013-м до последнего держались за власть и готовы были развалить страну, до сих пор продолжают злобно шипеть из своих нор про "хунту" и государственный переворот.

"Наверное, по-разному можно относиться к Саргсяну, у него наверняка есть множество недостатков, о которых армянам известно намного лучше, чем мне. Но по крайней мере у него хватило ума не объявлять своих сограждан фашистами, не принимать диктаторские законы и не расстреливать оппозицию. Как бы там не было, премьер Армении ушел достойно и остался человеком", - считает Казанский.

По его словам, окружению Януковича не только не хватило ума вовремя отступить, у них не хватило ума даже постфактум признать свои ошибки.

"Серж Саргсян тоже мог бы нести подобную околесицу, но у него все же хватило ума не сочинять подобные шизофренические истории про мелкие долларовые купюры и наколотые апельсины. Видимо, потому что он все-таки не идиот. И если бы Янукович, Клименко, Азаров, Пшонка не были бы идиотами, то они бы сейчас наверняка не только сохранились бы в политике, но и имели бы все шансы вернуться во власть и взять очередной реванш на выборах. Страна была бы цела, а тысяча людей были бы живы", - резюмировал блогер.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.