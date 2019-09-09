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9 сентября • обновлено в 10:57
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Все началось со звонка: у Зеленского раскрыли детали обмена пленными

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Обмен пленными между Украиной и Россией проходил под личным контролем главы государства Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

"Мы весь этот месяц тяжело работали. Все происходило под личным контролем президента. Освобождению было выделено ежедневно несколько часов собрания, разговоров и так далее. Постоянно мы были на связи – ночью и утром. И президент всем этим процессом непосредственно занимался, управлял. С деталями был осведомлен", – сообщил он.

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Чиновник отметил, что президент с командой сделали все возможное, чтобы освободить то количество людей, о которой договорились Зеленский и Путин.

"Я могу сказать только так: в каждом отдельном случае это была отдельная процедура. Считаю, что конструктивный диалог, который сложился между нами, дал возможность этому освобождению осуществиться", – добавил он.

Ермак также рассказал, что в ходе переговоров Россия не пыталась менять тактику поведения. Сначала 7 августа был телефонный разговор между двумя президентами, а после началась работа рабочих групп.

Обмен пленными

Обмен пленными

"Все сложности касались исключительно юридических процедур. Также они были в том, что люди, которые удерживались на территории РФ, находились в разных городах. Их всех нужно было свести и так далее. То есть изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было осуществлено", – поделился он.

Помощник президента также раскрыл некоторые детали разговора Путина и Зеленского. Ермак акцентировал на том, что глава нашего государства говорил на равных с главой Кремля.

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"За тот срок, который вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры – не предусматривают, чтобы кто-то с ним обращался невежливо. Это была равный разговор двух президентов", – подытожил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
военнопленные пленные моряки
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Этот,как его,ЗЕдент "месяц тяжело работал"))). На лиге смеха? Сидя на пуфике? Не,так подлизывать это надо уметь. А порошенко и та команда они ничего не делали.ну да, эта ЗЕбильная команда ценой откровенного предательства вернула предателей. Путин молодец. Правда,молодец. А этому дайте шаурму. Заслужил. И предлагаю ввести звание "герой шаурмы и пуфика". Пусть президент и награждает. С вручением знака,самой шаурмы и соуса,салфеток
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
"Обмін полоненими між Україною і Росією проходив під особистим контролем глави держави Володимира Зеленського." так і запам'ятаємо це щоб потім засудити зє за держзраду і шо то за обмін 11 на 35 24 моряка не рахуємо. чому не звільнено справжніх бранців кремля? натомість віддали путінських головорізів
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